Effizienz mit Ausbau-Potenzial

Im Gemeindezentrum von Raiding wird am Donnerstagabend eine potenzielle Never-Ending-Story innerhalb des BFV finalisiert. Dann, wenn im Zuge der Sitzung der Gruppe Mitte der dritte der drei vorgesehenen Vizepräsidenten des größten Sportfachverbands nachbesetzt wird. Zur Wahl stehen Gruppenausschuss-Kandidat Gerald Klikovits und Wolfgang Rebernig als externer Kandidat.

Fast sieben Monate sind dann seit einer richtungsweisenden außerordentlichen Hauptversammlung ins Land gezogen. Am 20. September 2022 wurde der Ausschluss von Ernst Wild als Mitte-Vizepräsident aus dem BFV-Führungsgremium final bestätigt (die BVZ berichtete mehrmals zum Thema – siehe bvz.at). In der Folge wurde von Verbandsseite sondiert, wie in so einer außergewöhnlichen Situation juristisch und statutenmäßig astrein vorzugehen sei, ob ein Nachfolger gewählt werden muss, oder ob eine Person als Vizepräsident vorgeschlagen und kooptiert werden soll, ob es überhaupt nötig ist, die Position für die verbleibende Periode bis März 2024 nachzubesetzen und wer für das Prozedere sowie die tatsächliche Entscheidung zuständig ist. Sich hier etwas Zeit zu lassen und wohlüberlegt zu handeln, macht schon Sinn. Noch dazu, wo der BFV auch ohne Mitte-Vizepräsident handlungsfähig ist. Aber mehrere Monate? Daran ändert auch nichts die Tatsache, dass mit Rebernig Mitte November 2022 ein externer Kandidat von fünf Vereinen proaktiv vorgeschlagen wurde. Dieser Umstand mag die Causa verkompliziert und die Zeitmühle angetrieben haben. Der auf Vereinsrecht spezialisierte Jurist Rebernig bezog in der Vergangenheit bei so manchen Themen (etwa dem geplanten Zwangsabstieg bei zu viel Reserve-Absagen oder dem Ausschluss von Ernst Wild) als BFV-Kritiker in rechtlichen Fragen Stellung. Seine Wahl würde im Führungsgremium polarisieren. Doch darum geht es gar nicht. Das eigentliche Thema hier ist und bleibt: Effizientes Regeln und Lösen einer Causa sieht einfach anders aus.