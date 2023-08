Fußball-Unterhaus: Diese Derby-Dichte tut gut

Das Burgenland hat aktuell keinen Bundesliga-Verein. Oberwart, Neusiedl/See und Draßburg sind als Vertreter der Regionalliga Ost das sportlich Höchste der Gefühle. Brisanz findet sich freilich trotzdem, ganz egal in welcher Liga. Das macht den Unterhaus-Charme aus. Und die Dichte steigt.

Jüngstes Beispiel ist die Geburtsstunde des Eisenstädter Derbys. Der UFC St. Georgen/Eisenstadt und der SC Eisenstadt, im Jahr 2018 neu gegründeter Nachfolger des 2008 zugesperrten Traditionsklubs SCE, trafen in der aktuellen Saison erstmals in ihrer Klubgeschichte aufeinander. Nicht weniger als 1.200 (!) Fans waren am vergangenen Freitag live dabei, als es gleich in Runde eins der 2. Klasse Nord im Georgi-Stadion zu St. Georgen prickelnd wurde. Dass es bei so einer Dimension neben dem Fußballfest-Charakter auch zu Schönheitsfehlern kommen kann, zeigt das Nachspiel des 3:1-Heimsiegs der St. Georgener. Entbehrliche Schmähgesänge Richtung Gäste oder ein Becherwurf Richtung jubelnder Spieler der Heimischen (bei dem niemand getroffen wurde) mögen die Kehrseite so einer Lokalderby-Premieren-Medaille sein, die sich insgesamt trotzdem wie Gold anfühlt. Denn es tut sich was im Unterhaus. Das untermauerte auch das Comeback-Derby Mattersburg gegen Rohrbach, als der 2020 gegründete Nachfolgeverein des SVM am 12. August seinen ehemaligen Regionalliga-Lokalrivalen aus Rohrbach in der 2. Liga Mitte empfing. Offiziell kamen zum 3:1-Heimsieg 2.000 Besucher, inoffiziell tuschelte man über fast 3.400 Menschen.

So oder so: Der regionale Fußball setzt Ausrufezeichen. Und Totgeglaubte sind wieder da. Siehe Stinatz, wo nach den goldenen Zeiten in der Burgenlandliga 2016 der totale Absturz samt Vereinsauflösung 2016. Mittlerweile hat sich die Fußball-Fraktion in der kroatischen Gemeinde neu organisiert, der FC Stinatz ist seit dieser Saison in der 2. Klasse Süd B wieder im Rennen. Was das bedeutet, zeigte die Zuschauerzahl in Runde zwei beim Lokalderby in Ollersdorf. 700 Fans waren beim 3:2 gegen Stinatz dabei.

Auch wenn es unterschiedliche Beispiele sind: Hinter dieser neuen Derby-Dichte stecken regionale Kraftakte von Funktionären, die den Betrieb ermöglichen. Dieser Umstand wird vor allem dann rasch vergessen, wenn's eh „laft“. An dieser Stelle sei ihnen daher ganz besonders gedankt.