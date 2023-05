Geschlagener Titelkandidat Parndorf: Aufgelegter neuer Meisterfokus

Fünf Runden vor Schluss ist in der Burgenlandliga eine Frage brisant: Wer wird am Ende der Saison absteigen? Dass es das momentane Schlusslicht SV Güssing wohl erwischen wird, dazu braucht es keine Expertise. 14 Zähler am Konto, sieben Punkte Rückstand auf den Vorletzten – das alles fünf Runden vor Schluss: Der Klassenerhalt wäre unter diesen Umständen ein mittleres Fußballwunder. Noch dazu ist die Konkurrenz viel zu aktiv: Leidenschaftlich wehren sich Andau, Rudersdorf und Schattendorf gegen den drohenden Abstieg und punkten immer wieder – selbst wenn es unter Umständen sogar alle vier Teams erwischen könnte. Dann nämlich, wenn aus der Regionalliga wiederum zwei Burgenland-Teams absteigen müssen und sich diese Spirale nach unten fortsetzt. Dieses Szenario, hängt wiederum von der (östlichen) Abstiegslage in der 2. Liga ab, es ist jedenfalls im Bereich des Möglichen. Draßburg als Dritt- und Siegendorf als Viertletzter der Ostliga sind im Moment akut gefährdet.

Eine Frage ist in der Burgenlandliga hingegen geklärt: Der SV Oberwart wird Meister. Elf Punkte Vorsprung, die letzten 17 Spiele gewonnen – es geht nur noch darum, wann die Südburgenländer den Titel auch rechnerisch fixieren. So stark der SVO war, so schwächelnd präsentierte sich Meister-Konkurrent und Winterkönig Parndorf. Dort ist mit Gerhard Milletich der Ende Jänner zurückgetretene ÖFB-Präsident wieder verstärkt im Hintergrund aktiv. Jahrzehntelang hat er den Klub als Obmann geprägt, ehe er 2020 aus dem operativen Rampenlicht trat. Mittlerweile ist er Präsident und hier wirtschaftlich sowie „beratend“ tätig. Dass die vor der Saison klar formulierten Aufstiegsambitionen so klar daneben gingen, wird auch Milletich nicht schmecken. In Kombination mit mehr Zeit für seinen Herzensklub und der Lust am sportlichen Erfolg ist jedenfalls davon auszugehen, dass Parndorf 2023/2024 planmäßig voll angreifen wird. Alles andere wäre eine echte Überraschung.