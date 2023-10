Große und wichtige Puzzleteile für das Ganze in Burgenlands Sport

Die menschliche Macht der Gewohnheit ist auch beim Lesen von gedruckten Zeitungen allgegenwärtig. Hinten oder vorne starten heißt im Normalfall nichts anderes als: Sportleser:in oder eben nicht Sportleser:in zu sein. Im Zuge der vorwöchigen 20-Jahr-Feier der BVZ bekannte sich so manch prominenter Gast auf der Bühne zum Lesestart im Sportteil.

Wo vor allem ein Bereich dominiert: die Fußballberichterstattung. Sport, speziell der Fußball, genießt hierzulande einen nach wie vor hohen gesellschaftspolitischen Stellenwert. Zu wenig Nachwuchs mancherorts sowie ein schleichendes Vereinssterben in gewissen Regionen sind zwar längst Alltags-Probleme, die den Fußball begleiten. Wie groß der Bedarf und der Andrang am Fußballbetrieb aber nach wie vor ist, lässt sich im Online-Zeitalter zahlenmäßig leicht festmachen. 50.000 Personen sind bei den diversen Vereinen im Burgenland generell gemeldet, nicht weniger als 20.000 Menschen sind laut BFV davon fußballtechnisch aktuell tatsächlich aktiv. Von den Minis bis zu den Erwachsenen, Männer oder Frauen: Die Zahl bildet eine riesige Gruppe ab, die dem Ball Woche für Woche in den verschiedensten Bewerben auf den Sportplätzen nachjagt. Zum Vergleich: Der Burgenländische Tennisverband, zweitgrößter rot-goldener Sportfachverband, zählt aktuell 5.000 Lizenzspieler:innen – also Aktive, die entweder an Turnieren und/oder dem Meisterschaftsbetrieb teilnehmen. Es ist eine große Zahl, die sich hier um den organisierten Filzkugel-Betrieb dreht.

In Relation wiederum lässt sich nicht von der Hand weisen, wie dominant und weitverbreitet Fußball ist. Doch auch wenn sich vom Nachwuchs bis zu den Reserven und Kampfmannschaften der diversen Ligen vielerorts alles um das runde Leder dreht: Es gibt dennoch weit über 30 andere Sportarten und Sparten, die abseits der großen Zwei im Burgenland organisiert angeboten werden. Jeder Verband trägt hier zum polysportiven Charakter eines Landes bei, dessen Angebot abseits von Fußball und Tennis breitgefächert bleiben soll. Ein Qualitäts-Gütesiegel ist hier, dass die meisten Verbände über regionale Schwerpunkte verfügen, wo sich die jeweilige Sportart durch individuelles Herzblut der Verantwortlichen auch trotz der Fußball-Konkurrenz etabliert hat. Ihnen allen ist ganz speziell zu danken. Denn ohne sie würden dem Sportland Burgenland einfach ganz wichtige Puzzleteile für das große Ganze fehlen.