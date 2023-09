Nachfolge-Prozedere von Hans Füzi: Maximal harmonisch geht besser

Seit 1. September können sich all jene Interessenten, die über die entsprechende Trainerausbildung und Management-Erfahrung verfügen, für den BFV-Job Sportkoordinator bzw. Sportkoorinatorin/Leitung Abteilung Sport bewerben. Hans Füzi, am 30. November 65 Jahre alt, wird sich danach in die Pension verabschieden. Ab 2. November soll bereits der fließende Übergang mit der neuen Leitung starten. Warum auch nicht? Es ist schließlich eine strategisch immens wichtige Position für den Verband, bei der sämtliche Entwicklungen am sportlichen Sektor zusammenlaufen und die gut vorbereitet übergeben werden soll. Seit vielen Jahren bekleidet der Eisenstädter Füzi diese Position. Wenn er abtritt, darf man dann getrost vom Ende einer Ära und vom Beginn einer neuen Zeitrechnung sprechen.

Unabhängig des feststehenden Pensionsantritts bleibt jedoch festzuhalten: Dass die besagte neue Zeitrechnung schon ab 2. November erfolgen soll, hat innerhalb der Szene nicht nur für imaginären Applaus gesorgt (Stichwort rasches Handeln), sondern auch für so manches Kopfschütteln. Denn im März 2024 steht die BFV-Hauptversammlung und die Präsidenten-Wahl an. Schon jetzt ist klar, dass Noch-Boss Günter Benkö nicht mehr antritt. Eine neue Person kommt ans Ruder. In Stellung gebracht haben sich bei potenziellen externen Interessenten für dieses Ehrenamt ASKÖ Burgenland-Präsident Alfred Kollar sowie Burgenlands langjähriger internationaler Fußballexport und Ex-Bundesliga-Vorstand Georg Pangl. Beide betonen im Fall einer Wahl schon jetzt den Willen neuen Schwung in den BFV bringen zu wollen. Doch egal ob Kollar, Pangl, ein möglicher Kandidat aus dem aktuellen Vorstand oder wer auch immer: Die neue Zeitrechnung in der sportlichen Leitung des BFV wäre nur kombiniert mit einer neuen Führungsriege und deren Vorstellungen maximal harmonisch. Hinzukommt, dass auch die Geschäftsstellenleitung mit der 2024 bevorstehenden Pensionierung von Karl Schmidt neu besetzt werden muss. Es sind zwei enorm wichtige operative Positionen, mit ihnen steht und fällt alles, was mit der Umsetzung neuer Ideen und Konzepte zu tun hat. Nicht zuletzt deshalb braucht es trotz der laufenden Ausschreibung eine Evaluierung des Zeitpunkts einer Neubesetzung. Eine neue Verbandsspitze, die als erste Amtshandlung auch ihre neuen Schlüsselfiguren bestellt: Das wäre stimmiger.