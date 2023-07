Nachwuchs-Zugänge für eine Frauenliga: Eine echte Erfolgsmeldung

Es war im Herbst 2017, als seitens des Burgenländischen Fußballverbands aktive Bestrebungen aufkamen, eine eigene Frauenliga ins Leben zu rufen. Das, was in allen anderen Bundesländern Usus ist, nämlich zumindest den Betrieb einer Liga für Frauen im Kampfmannschaftbereich anzubieten, konnte im Burgenland bislang nicht in der gewünschten Form umgesetzt werden. Die Verbands-Bestrebungen nach einer erfolgreichen Realisierung wurden wieder eingestellt. Es fehlt(e) einfach die nötige Substanz für das Projekt. Zu wenige Mannschaften, kein Unterbau, zu große Niveau-Unterschiede und deshalb auch sportliche Interessenskonflikte führten auf keinen gemeinsamen Nenner. Nach wie vor sind die bestehenden rot-goldenen Teams (der FC Südburgenland spielt zudem in der 2. Bundesliga) in den Betrieben der Verbände aus NÖ, Wien und der Steiermark untergebracht.

Und doch haben sich hierzulande die Voraussetzungen verändert. Seit zweieinhalb Jahren läuft das vom BFV initiierte Projekt „Real Girls Play Soccer“ unter der Leitung von Yvonne Lindner und Nina Potz. Beide Protagonistinnen kommen direkt aus der rot-goldenen Frauenfußball-Szene und haben von Beginn ihrer Tätigkeit die Sache an der Wurzel angepackt: Konkret geht es um das Formieren von Nachwuchsteams, um das Zusammenführen bereits kickender Mädchen in ein Vereins-Korsett, um Offensiven in Schulen und um das Begeistern von Klubs, generell eine Mädchenfußballschiene von unten weg zu entwickeln. Hier hat sich seit 2021 jede Menge getan. Den romantischen Gedanken, dass im Burgenland innerhalb kürzester Zeit gefühlt jeder dritte Verein auf Mädchenfußball setzt, haben Lindner/Potz natürlich wieder verworfen. Die harte Realität sieht vor, dass es vor allem viel Überzeugungsarbeit, Hartnäckigkeit und persönliches Interesse auf Funktionärs-Ebene braucht. Da und dort hat sich das Engagement schon ausgezahlt. Für 2024 kann sich Lindner sogar eine eigene Frauenliga im Burgenland vorstellen. Weil von unten herauf mit Draßburg und Deutschkreutz zwei Mädchenteams in den Kampfmannschaftsbereich (dieser ist bei den Frauen schon ab der U15 möglich) drängen. Gut möglich, dass noch die eine oder andere aktuelle U14 im nächsten Jahr folgt. Und allein diese Aussichten sind zum jetzigen Zeitpunkt eine echte Erfolgsmeldung.