Praktiker und Taktiker

Es ist noch gar nicht so lange her, dass die Leichtathletik in Eisenstadt mangels Trainingsbedingungen eine fast schon exotisch anmutende Sportart war. Dass seit 2019 die Leichtathletikarena zur Verfügung steht, hat dem Stellenwert einen Boost verpasst. Nach langem Hin und Her hat ein politischer Schulterschluss das jahrelange Engagement der Eisenstädter Leichtathletik-Crew rund um Trainer und Funktionär Rolf Meixner mit einem sportlichen Schmuckkasterl belohnt, das durch die baulichen Gegebenheiten Rekorde zulässt – Stichwort Windschutz, Beschaffenheit der Bahn, Dichte des Bodens, et cetera. Und doch ist es nicht nur getan damit, eine Anlage aus dem Boden zu stampfen und zu warten, was in weiterer Folge passiert. Ein wesentlicher Baustein ist die praktische Umsetzung und die Verwertung der Möglichkeiten. Hier setzt Meixner gleichermaßen auf das Potenzial in den eigenen Reihen sowie die Strahlkraft der Anlage nach außen. Vor Ort nutzen die beiden ansässigen Vereine Leichtathletik Akademie Eisenstadt sowie Laufteam Burgenland Eisenstadt die Trainingsmöglichkeiten. In mehreren Disziplinen bescherten diese die österreichische Spitze als Lohn. Mehr noch: Akribisch wird in puncto Ernährung, Regeneration und Trainingsinhalten im Detail getüftelt, um früher oder später auch an internationalen Großevent-Erfolgen zu schnuppern. Parallel hat sich die Leichtathletikarena in der Szene längst etabliert. Die Dynamik der Sportstätte und die eigene Entwicklung werden seitdem noch mehr miteinander verschränkt. Bestes Beispiel: Am 26. Juli steigt in Eisenstadt mit den Raiffeisen Austrian Open ein absolutes Top-Meeting der Bronze-Kategorie, bei dem es fette Punkte für die Quali von diversen Großevents gibt. Gerade zehn Monate später wird die nächste Auflage schon im Mai 2024 stattfinden. Warum? Die Qualifikationsphase für die Olympischen Spiele in Paris (26.7. – 11.8. 2024) erstreckt sich von 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024. Zweimal gibt es in Eisenstadt, dem sportlichen Wohnzimmer der rot-goldenen Teams und der Trainingsstätte weiterer rot-weiß-roter Stars, ein wichtiges Qualifikations-Event. Zweimal ist der Stellenwert dieses Wettkampfs schon vor dem ersten Startschuss enorm. Dahinter steckt vor allem Mastermind Meixner, der die Fäden spinnt. Er ist nämlich nicht nur ein Mann der Praxis, sondern auch ein ausgezeichneter Taktiker.