Richtig wichtige Entscheidungen im Profifußball

Christopher Trimmel hat sich längst den Status als erfolgreicher Deutschland-Legionär erarbeitet. Nur die wenigsten erinnern sich noch daran, dass der Wechsel des Mannersdorfers 2014 von Rapid Wien zu Union Berlin nicht nur gelobt wurde. „Ich musste auch viel Kritik einstecken“, erinnert sich der 36-Jährige zurück. Als er, statt weiter eine grün-weiße Identifikationsfigur zu sein, Österreichs populärsten Klub verließ. Und zu Union Berlin in die 2. Deutsche Bundesliga wechselte. Einem Verein, der in der öffentlichen (österreichischen) Wahrnehmung keine große Rolle spielte. Obwohl die Chance da war, zu einer legendären All-Time-Größe bei den Hütteldorfern aufzusteigen. Rapid-Fan Trimmel entschied sich anders. Weil es von den Möglichkeiten, wenn man nicht gerade bei Red Bull Salzburg unter Vertrag stand, schon damals meist ein Aufstieg war, den Weg in Deutschlands zweithöchste Spielklasse anzutreten. Die Großstadt Berlin, der Kultklub Union sowie die sportliche Perspektive, es über kurz oder lang nach oben schaffen zu wollen, es war ein extrem attraktiver Reize-Mix. Fast zehn Jahre später ist Christopher Trimmel der längstdienende Union-Profi und selbst eine sportliche Kultfigur bei den „Eisernen“. Mehr noch. Union Berlin ist seit vier Jahren im deutschen Oberhaus tätig und hat sich 22/23 für die Champions League qualifiziert. All das unterstreicht die damalige Entscheidung.

Szenewechsel. Bernd Eibler steht als Co-Trainer von Gerhard Struber seit Dienstag offiziell im Dienst von Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg. Der fußball-akribische Sigleßer hat über den SV Mattersburg den Weg in den Profifußball geschafft. Nach dem SVM-Crash 2020 ergriff er die Chance, um an der Seite von Struber zu den Red Bulls nach New York zu gehen. Der für manch Heimatverbundene vielleicht heftige Schritt über den großen Teich machte sich in jeder Hinsicht bezahlt – auch der Umstand, dass Struber/Eibler harmonieren. Denn auch beim Ligakrösus in Wals-Siezenheim ist das Duo nun gemeinsam am Werken, nahm also Struber seinen engsten Vertrauten mit. So profitiert auch Bernd Eibler von der Sogwirkung, die der Abgang von Salzburg-Coach Matthias Jaissle nach sich zog. Und belohnte seine berufliche Flexibilität mit einem weiteren Karrieresprung und jeder Menge Perspektive. Denn was viele vergessen: Eibler ist erst 29.