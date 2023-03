Werbung

Viele Jahre lang war die Frage, wer denn aus der Burgenlandliga den Gang in die Regionalliga Ost antreten wolle, zumindest schwelend problematisch. Rein sportlich will jedes Team an der Spitze Meister werden. Tatsächlich aber den nächsten Schritt zu setzen, sprich in der dritthöchsten Spielklasse im Schmelztiegel der besten Amateurklubs aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland die Herausforderung anzunehmen, ist ein anderes Thema – vor allem, weil die Strukturen weiter professionalisiert werden müssen. Bestes Beispiel einer klassischen Hürde für den Gang nach oben: eine zweite Mannschaft zu installieren. Die ist nämlich Pflicht und vom Aufwand her schon noch eine andere Dimension, als etwa eine Reserve stellen zu müssen. Dass an dieser Schwelle manche Vereine lieber nicht den nächsten Schritt setz(t)en und trotz Meistertitel auf den Gang nach oben verzichtet haben, leuchtet ein. Der SV Eberau etwa beließ es 2016 beim größten Erfolg der Vereinsgeschichte und wagte als Meister nicht den Schritt in die Ostliga. Mittlerweile wäre das nicht mehr ohne Konsequenzen möglich. Der Verband hat für diese Fälle mit dem Zwangsabstieg und einem Punkteabzug für die neue Saison ein gewaltiges Sanktionsbrett eingeführt.

Idealerweise ist das Thema „Wer will überhaupt aufsteigen?“ gerade in der Burgenlandliga neuerdings überhaupt nicht mehr präsent. Draßburg wollte 18/19 und schaffte den Titel, nach zwei Covid-bedingten Meisterschaftsabsagen sicherte sich Siegendorf im vergangenen Jahr den langersehnten Aufstieg. Zurück blieben mit Parndorf und Oberwart zwei Anwärter, die nach wie vor geradezu nach der Ostliga lechzen, die derzeit mit 38 Punkten im Gleichschritt vorne stehen und die am übernächsten Wochenende in Oberwart beim Gipfeltreffen gegeneinander spielen. Nicht nur Hochspannung zeichnet die Spitze der Burgenlandliga mittlerweile aus. Auch die Substanz und die Perspektiven der Top-Vertreter passen scheinbar. Gut so, denn auch das ist ein rot-goldenes Gütesiegel.