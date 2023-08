SV Oberwart: Die Vision und die Beharrlichkeit

Wo sieht Gerhard Horn seinen Verein in fünf Jahren? Die Frage im Zuge der BFV-Meisterehrung an den Präsidenten des SV Oberwart, als er den Pokal für den Burgenlandliga-Meistertitel im Vinatrium Deutschkreutz entgegennahm, drängte sich auf. Schließlich sprach er kurz über die Pläne des SVO in der Regionalliga Ost, wo man sich als Aufsteiger erst konsolidieren will, um dann die nächsten Schritte zu setzen. „In der 2. Division.“

Die Antwort nach dem Fünfjahres-Ausblick kam klar und prompt. Dass der Terminus mittlerweile korrekterweise „Admiral 2. Liga“ heißt, tut nichts zur Sache. Es geht um den Plan und die Perspektive beim SV Oberwart: Hier wird offensichtlich für die Zukunft auch in Richtung zweithöchster österreichischer Spielklasse gedacht und gearbeitet. Dort war der Verein bekanntlich schon 84/85 sowie von 1992 bis 1996, in der damaligen „2. Division“. Dafür braucht es strukturelle, wirtschaftliche und personelle Voraussetzungen zur Weiterentwicklung. Fakt ist, dass sich bereits etwas tut. Das in die Jahre gekommene Informstadion soll Schritt für Schritt saniert werden, um im Hier und Jetzt bessere Bedingungen und in weiterer Folge auch Standards für einen etwaigen Aufstieg vorweisen zu können. Neben einer Etablierung als attraktive Adresse in der Region soll auch die klubinterne Spielerförderung weiter angekurbelt werden. Schon jetzt können sich ehemalige U16-SVO-Youngsters beim Partnerklub aus Rotenturm in jungen Jahren wertvolle Praxis im Erwachsenenfußball holen. Und es braucht freilich die finanzielle Gewissheit, dass der Verein seine Möglichkeiten beibehalten und in weiterer Folge auch noch erweitern kann.

In diesem spannenden perspektivischen Komplex hat sich der im Baugewerbe tätige Geschäftsmann Gerhard Horn als Visionär etabliert, der den Traum vom professionelle(re)n Fußball im Südburgenland verfolgt. Ob, wann und wie er aufgeht, wird sich weisen. Bei Vorjahres-Meister ASV Siegendorf hat(te) Präsident Peter Krenmayr nach dem Aufstieg aus der Burgenlandliga für die Ostliga auch das langfristige Ziel Aufstieg nach oben ausgegeben. Nach dem sofortigen Abstieg in der Premieren-Saison muss Siegendorf seine Pläne nun wieder von der Burgenlandliga aus neu umsetzen. Egal also, was passiert. Neben der Vision wird es wohl auch eines brauchen: absolute Beharrlichkeit.