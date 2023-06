SV Oberwart: Skurril, aber mit einer Idee

Der SV Oberwart dominierte die Burgenlandliga 22/23, je länger die Meisterschaft dauerte, nach Belieben. Zuletzt war der frischgebackene Meister aber auch für ungewöhnliche Schlagzeilen verantwortlich. Die überraschende Trennung von Trainer Patrick Tölly brachte die rot-goldene Fußballfamilie vergangene Woche zum Staunen und zählt vordergründig zur skurrilsten Maßnahme bei einem Team, das nach der Übernahme des damaligen Interimscoaches Tölly im höchsten Maß erfolgreich durch die Liga marschierte und den Aufstieg schaffte, wo nun in der Regionalliga Ost eine neue Herausforderung folgt.

Dass es trotzdem zur Trennung kam, wird freilich Gründe haben. Nach außen hin hielten sich die Beteiligten bedeckt. Der Schritt war, wie von Vereinsseite klargestellt, strategischer Natur. Logisch. Ein Klub verfolgt eine Strategie, und die wird nun eben ohne Tölly umgesetzt. Raum für Interpretationen und Spekulationen bleibt freilich. Warum ist ein Meistertrainer, der selbst durchaus noch Ambitionen zum Weitermachen gehabt hatte, nicht mehr bei der weiteren Strategie an Bord? Die naheliegendste Variante: Für die neue schwere Liga ist auch Töllys Burgenlandliga-Erfolgslauf keine Garantie, um sich in den rauhen Ostliga-Gefilden zu behaupten. Der kometenhafte Aufstieg des 25-jährigen Jungtrainers ist die eine Seite. Mit dem Oberwarter Klaus Guger ist nun ein gestandener, neuer Coach am Werken, der vor zehn Jahren bereits beim SVO tätig war und über wesentlich mehr Erfahrung verfügt. Gut möglich, dass die Klubführung vorgriff und den 48-Jährigen in seinem jetzigen Paket einfach gerüsteter sieht, um die Mannschaft unter den neuen Rahmenbedingungen zu leiten. So wurde schon vor dem ersten Pflichtspiel ein Impuls gesetzt. Das wäre jedenfalls ein strategisch nachvollziehbarer Grund. Wo auch immer der Kern der Wahrheit liegen mag: Was zählt, ist der Output. Der lautet, sich mittelfristig in der Regionalliga Ost zu behaupten. Gugers Arbeit wird sich in der neuen Saison Schritt für Schritt zeigen. Er übernimmt ein sportlich euphorisiertes Team, das sich in der Ostliga positionieren und auch auf Rückschläge vorbereitet sein muss. Patrick Tölly mag das Kapitel SV Oberwart ungewollt geschlossen haben, persönlich nimmt er aber eine makellose sportliche Visitenkarte mit – und die wird ihm wiederum neue Türen öffnen.