SVM-Nachfolger? Nein. Anders.

Seit dem Aus des SV Mattersburg 2020 mag sie für manche Fußball-Stammtischgespräche eine Klassiker-Frage sein: Wird es je wieder einen vergleichbaren Bundesliga-Klub aus dem Burgenland geben? Die reflexartige Antwort ist klar: in dieser Form sicher nicht.

Der SVM wird schließlich mit einer Ära und mit durchgehender Präsenz in der obersten Spielklasse verbunden. Lediglich 13/14 und 14/15 spielte die Mannschaft nach dem Abstieg „nur“ in der 2. Bundesliga, ansonst war von 2003 bis 2020 das Oberhaus Usus. Dass in diesem Kontext, wie durch den Commerzialbank-Skandal rund um Ex-Klubchef Martin Pucher aufgeflogen ist, mit Bilanzfälschung und Betrug wesentliche finanzielle Stützpfeiler dafür verbotenerweise aufgestellt wurden, macht die Sache für potenzielle Nachfolger im Profibereich noch diffiziler. Stichwort: Wer kann sich so einen Betrieb auf ehrliche Weise überhaupt leisten?

Infrastrukturell und sportlich müssen im Burgenland bis auf weiteres sowieso kleinere Brötchen gebacken werden. Auf dieser Ebene gibt es aber dennoch Entwicklungspotenziale. Neben den gestandenen Ostliga-Klubs Neusiedl/See und Draßburg ist der SV Oberwart nach dem Aufstieg längst in der dritthöchsten Spielklasse angekommen. Eine Liga darunter hat der ASV Siegendorf seine verhaute RLO-Premieren-Saison vergessen gemacht. Nach dem Abstieg klappt der Neubeginn in der Burgenlandliga bislang blendend, eine bärenstarke Mannschaft hat mit acht Siegen aus acht Spielen längst den Anspruch gestellt, den Verein 2024 wieder in die Regionalliga zu führen.

Auch wenn beide Klubs aktuell nicht in derselben Liga spielen. Oberwart und Siegendorf verbindet, zumindest sind das Ziele der operativen Chefs Gerhard Horn (SVO) und Peter Krenmayr (Siegendorf), der weitere Drang nach oben. Hier ist die 2. Liga, die auch im Halbprofi-System bewältigt werden dürfte, von den Rahmenbedingungen und den Lizenzanforderungen keine Utopie mehr. Den Schritt kann man wagen, ohne die Vereinsstruktur gleich zu gefährden. Noch ist es freilich nicht soweit. Aktuell verfügt das Burgenland über keine RLO-Spitzenmannschaft, sportliches Etablieren steht am Programm, alles andere ist Glaskugel-Geflüster. Und doch stimmt der ernsthaft bekundete Wille zuversichtlich. Denn die 2. Liga mit rot-goldener Beteiligung wäre für Fußball-Burgenland ein Top-Impuls.