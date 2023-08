Tabellen/Ergebnisse im Nachwuchsfußball: Wahrheit ist früher zumutbar

Sind Tabellen sowie das offizielle Erfassen von Ergebnissen im Nachwuchsfußball gut oder schlecht für die Entwicklung der Kinder? Diese Frage poppte zuletzt durch ein Hoppala von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick wieder auf. Als er im Rahmen einer Trainertagung in Deutschland klarstellte, dass das Weglassen von Tabellen bei den Sechs- bis Zwölfjährigen im ÖFB für ihn ein NoGo wäre. Der Haken: Genau das ist seit 22/23 bereits der Fall. Rangnick hatte die besagte ÖFB-Reform nicht im Kopf. Schlecht für ihn, das mediale Echo wäre vermeidbar gewesen. Spannend ist allemal, dass Rangnicks Meinung diametral zur ÖFB-Linie steht. Und dass der Teamchef trotzdem kein Außenseiter ist. Das Thema „Tabellen und Ergebnisse“ im Nachwuchs polarisiert.

Dass Spiele erst ab der U13 offiziell erfasst und in Tabellenform ausgewiesen werden, soll Eckpfeiler im Kinderfußball stützen. Einer davon lautet, dass das Spielen, Trainieren und Üben ohne jeglichen Ergebnisdruck absolute Priorität hat. Dieser ÖFB-Leitsatz wurde auch bei den Formaten berücksichtigt. Gut so. Bei 2 gegen 2 in der U6, 3 gegen 3 in der U7 und U8 sowie 5 gegen 5 in der U9 und U10 – all das mit Matches in Turnierform und mit Spielefest-Charakter – sind Tabellen entbehrlich. Die Frage ist, ab wann es auch offiziell um Punkte gehen sollte. Der ÖFB sieht die U13 vor, liegt auch international durchaus im Trend. Fakt ist allerdings auch: In der U11 und der U12 sind bereits Verbands-Schiedsrichter im Einsatz, inklusive Charme einer „echten Meisterschaft“. Alle sind voll im Bild bei den Ergebnissen. Sie werden nur nicht offiziell gemacht. Das Problem des Drucks ist dann längst ein anderes. Wenn Trainer ohne Grundausbildung und ohne Gespür Kindern zu wenig Spaß am Spiel vermitteln, wenn spannende Trainingsinhalte, die richtige Kommunikation und das spielerische Heranführen an Wettkampfsituationen auf der Strecke bleiben und parallel Papis, Mamis, Opas, Omas und Co. von außen nicht nur Druck auf den Trainer, sondern auf alles, was sich am Platz bewegt, ausüben, dann wird es für Kinder schwierig, die Freude am Fußball zu behalten. Auszuckende Angehörige sowie falsche Betreuung sind Probleme und haben mehr Potenzial, den Kids das Fußballspiel zu vermiesen als offiziell gewertete Ergebnisse. Die sind U11- oder U12-Youngsters nämlich ohne weiteres zuzumuten.