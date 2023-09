Tennis im Burgenland: Der kleinere Sportstrategie-Leuchtturm strahlt

Nein. An dieser Stelle wird ausnahmsweise nicht über nach wie vor unbeantwortete Fragen rund um das geplante Landessportzentrum Nord spekuliert. Dass am Areal der Fußballakademie Burgenland ein Leuchtturmprojekt der vom Land Burgenland initiierten Sportstrategie entstehen soll, ist ja mittlerweile ein alter Hut. Im August 2021 wurde Mastermind Toni Beretzki als Geschäftsführer der Sport Burgenland GmbH präsentiert. Seitdem wurde an der möglichen Realisierung des Landessportzentrums hinter den Kulissen intensivst gearbeitet. Griffige Ergebnisse oder einen fundierten Status quo gibt es für die Öffentlichkeit bislang aber (noch) nicht. Ob, wann und vor allem in welcher Form und Größe die Anlage, die in der ursprünglichen Konzeption österreichweit Ihresgleichen gesucht hätte, gebaut wird? Das alles ist noch offen.

Woanders ist die Lage wesentlich konkreter. Die Tennisakademie Burgenland am Standort Oberpullendorf, ebenfalls ein Punkt der Sportstrategie, läuft. Dafür wurde die bestehende Anlage des Sport-Hotel-Kurz – die jahrelang schon Austragungsstätte der Staatsmeisterschaften ist – 2022 infrastrukturell adaptiert. Nicht nur outdoor auf Sand, sondern auch indoor auf Hard Court werden unter der sportlichen Leitung von Wolfgang Thiem talentierte Youngsters auf ihre mögliche Profilaufbahn vorbereitet. Entsprechend prestigeträchtig ist das Spitzenprojekt auch für das Tennisland Burgenland. Ob es tatsächlich ein Talent auf die lukrative Bühne der ATP-Tour schaffen wird? Spekulation. Dafür strahlen bereits regional qualitative Synergien. Beispiel Bad Sauerbrunn. Dort will der UTC mit seinem Herrenteam in die 2. Bundesliga aufsteigen, wo sich der ASKÖ TC Eisenstadt bereits befindet. Am Sonntag soll gegen den TC Hard beim Aufstiegsturnier mit einem Sieg Platz drei gelingen. Der könnte für ein Ticket nach oben reichen, sollte ein Bundesliga-Verein zurückziehen. In Bad Sauerbrunn soll jungen Talenten, gerne auch aus der Tennisakademie, dann eine noch bessere sportliche Plattform geboten werden. In Eisenstadt ist das bereits der Fall. Parallel wurde im Verband die Nachwuchsförderung mittels Gesamtplan auf viel breitere Beine gestellt, das große Ganze wächst. All diese Facetten ergeben somit ein stimmiges Bild. Tennis im Burgenland strahlt. Der skurrile Beigeschmack: Solange das Projekt Landessportzentrum Nord stockt, gefühlt gleich doppelt.