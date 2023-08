Was ist am Fußballplatz erlaubt? Die vernünftige Mehrheit ist gefragt

„Wir spielen ja hier nicht Schach.“ Wenn es auf dem Fußballplatz heiß her geht und die Emotionen am Köcheln sind, ist der Vergleich mit dem Spiel der Könige ein klassischer Sager der Beteiligten. Stimmt schon. Am Fußballplatz darf es laut sein. Im besten Fall soll es das sogar, wenn die Besucher mitfiebern und die Spannung Emotionen am laufenden Band produziert.

Direkt am Spielfeld schenken sich die Beteiligten zudem nichts, das ist ja auch das Wesen einer körperbetonten Sportart. Kurzum: Der Zauber des Fußballs als gewachsener Volkssport Nummer eins wirkt einfach.

Dass der Spaß für die Zuschauer nicht zu kurz kommt, liegt aber nicht nur an den Beteiligten, die möglichst attraktiven Kick bieten, sondern auch an einem klaren Regelwerk. Fußball ist ganz weit weg von einem anarchisch anmutenden Sport. Es ist das Wechselspiel aus Disziplin und Emotion, das zählt. Wer nicht im vollen Tempo ins Tackling geht, wird beim Zweikampf Zweiter sein. Wer dabei Fehler macht und danebentritt, kassiert im schlechtesten Fall Rot. Es darf nach einem Tor geschrien, aber auf der anderen Seite nicht ständig gemeckert werden. Klar, dass in diesem Spannungsfeld ein emotinaler Druckkochtopf entstehen kann. Wer sich dann danebenbenimmt und auf Werte wie Fairness und Respekt vergisst, fliegt vom Platz.

Das sollte auch für Personen außerhalb des Feldes gelten. Zuletzt mehrten sich wieder Meldungen aus dem Unterhaus, wonach Aktive rassistisch beleidigt wurden, homophobe Rufe sind ebenfalls nach wie vor verankert. Argumente von großen Stadien, wo viel Schlechtes vorgelebt werde, dass ohnehin nichts zu machen sei, wenn sich Besucher im Ton vergreifen oder dass man das alles nicht so eng sehen soll, zünden nicht. Vielmehr braucht es weitere Sensibilisierung und einen gelebten Werte-Kodex für alle am Sportplatz. Ganz ohne pingelige Moralapostelei: Es geht um die große Chance, auf jedem x-beliebigen Fußballplatz Regeln für einen Stil und ein zeitgemäßes Werteverständnis zu etablieren. Hier sind die Klubs gefragt, um nicht wegzuhören und gegenzusteuern. Hier ist aber auch die vernünftige Mehrheit der Fans gefragt, um die Auswüchse gleich im Keim zu ersticken. Rassismus und Homophobie als absolutes No-Go, dieser Zugang kann einen Verein und einen Sportplatz nachhaltig positiv prägen.