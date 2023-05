Zukunft des ÖFB-Präsidiums - für die Leute draußen

Klaus Mitterdorfer wird also der neue starke Mann im ÖFB. Der Kärntner Landesverbands-Boss wurde am vergangenen Freitag vom ÖFB-Wahlausschuss zum neuen Präsidenten (vor)bestellt. Die offizielle Kür folgt als Formalakt bei einer außerordentlichen Bundeshauptversammlung. Lediglich zwei Stimmenthaltungen gab es, ansonst nur ein kollektives Ja zu Mitterdorfer – auch von BFV-Präsident Günter Benkö. Dieser sagt: „Bei der Diskussion hat sich gezeigt, dass etwaige externe Kandidaten keine Mehrheit gefunden hätten. Die Entscheidungsfindung hat sich dann klar Richtung Mitterdorfer bewegt, der über viel Fachkenntnis verfügt.“ Das schnelle Ergebnis überrascht, vertragen sich doch die Wörter Einigkeit und ÖFB-Führungsetage in der öffentlichen Wahrnehmung längst nicht mehr. Davon kann der als ÖFB-Boss zurückgetretene Parndorfer Gerhard Milletich ein Lied singen. Als im Vorjahr Vorwürfe gegen den Verlags-Chef aufkamen, er habe sein Ehrenamt zum Lukrieren für Inserate missbraucht, brachen intern die Dämme. Die Verpflichtung von Teamchef Ralf Rangnick oder grünes Licht für den Bau des neuen ÖFB-Trainingszentrums konnten den Stromschnellen im Präsidium, die speziell aus Salzburg, Tirol und Oberösterreich kamen, nicht standhalten. Milletich, schon bei seiner Bestellung mit Gegenwind konfrontiert, ging. Mit dem jüngsten Votum für Mitterdorfer gab es nun demonstrativ präsidiale Einigkeit – ein guter Grund, wieder voll auf die thematische Sachebene zurückzukehren. Stärkung der Strukturen im Breitensport, Offensiven im Nachwuchs gegen eine drohende Ausdünnung, das Dranbleiben beim Frauen- und Mädchenfußball sowie klarerweise auch die Priorisierung für den Erfolg an der Spitze, Stichwort Vorbilder – die Punkte haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, nur so viel: Draußen auf den Plätzen gibt es tatsächlich andere Themen als persönliche Befindlichkeiten im Zentrum der Macht. Dessen sollten sich die Granden des rot-weiß-roten Fußballs bewusst sein.