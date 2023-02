Akademie-Rätsel, ungelöst

Werbung

Welcher Klub könnte künftig in der Fußballakademie Burgenland als strategischer Partner des Landes einsteigen? Die Verantwortlichen wollen nicht ins Detail gehen, in welche Richtung sich die Kontakte erstrecken. Man sei mit möglichen Partnern in Gesprächen. Fakt ist: Benfica Lissabon fällt als Option weg. Portugals Top-Klub hatte Interesse, prüfte die Möglichkeit eines Einstiegs, nahm aber wieder Abstand davon. Benficas Akademie-Direktor Pedro Mil-Homens bestätigte im Zuge eines Interviews mit der Sportzeitung „A Bola“ das Aus für die Österreich-Option.

Nüchtern betrachtet ist und bleibt es schwer, Burgenlands Talenteschmiede nach dem Zerfall des SV Mattersburg im Sommer 2020 eine neue Perspektive aus dem Erwachsenen-Profibereich zu verpassen. Das fängt bei der finanziellen Komponente an. Aktuell hält das Land Burgenland nach der Übernahme der SVM-Anteile 80 Prozent. Bei einem laufenden Betriebs-Budget von rund 1,6 Millionen Euro sind das knapp 1,3 Millionen jährlich, die Beteiligung an der Errichtungs GmbH noch nicht inkludiert. Wer einsteigen will, muss also bereit sein zu zahlen.

Dann kommen freilich auch Fragen in Bezug auf die strategische Komponente ins Spiel. Beispiele: Wie viel Mitsprache haben die jeweiligen Partner? Welche Ausrichtung gibt es in der Akademie, die als Landeseinrichtung ja auch noch in gewisser Form an burgenländische Interessen (also die Ausbildung rot-goldener Talente) gekoppelt bleiben sollte? Wie vertragen sich die Ideen eines neuen Partners mit der Sportstrategie Burgenland, die vorsieht das Akademie-Gelände künftig in das geplante Megaprojekt „Landessportzentrum Nord“ einzubetten?

Wie ist die rechtliche Lage und ist die vom BFV gehaltene AKA-Lizenz mit neuen Besitzverhältnissen kompatibel? Die Puzzleteile zusammenzuführen, um eine für alle Seiten gute Lösung zu finden, ist hohe Kunst. So gesehen verwundert es gar nicht mehr so sehr, dass das Akademie-Rätsel noch ungelöst ist.