Ein letzter großer Paukenschlag beendet die abgelaufene Meisterschaft. Auf einer zehnseitigen Strecke würdigen wir seitens der BVZ nicht nur alle Sieger der von den Trainern durchgeführten Expertenwahl „Die Besten der Saison 17/18“, sondern auch alle Meister. Von der Kampfmannschaft der BVZ Burgenlandliga bis zur Reserve der 2. Klasse Süd B – alle Titelträger sind im Bild. Ab nächster Woche richtet sich dann auch unser Fokus nur noch auf die neue Saison.

Dort steht mit den Amateuren des SV Mattersburg in der Regionalliga Ost erstmals seit 2015 (!) – damals der SV Oberwart – endlich wieder ein aktueller Aufsteiger aus dem Burgenland. Zwei Jahre war Leerlauf. 2016 verweigerte Meister Eberau. 2017 vergeigte der aufstiegswillige Meister SVM Amateure die (damals noch nötige) Amateurteam-Relegation gegen die St. Pölten Juniors – und für den vorgesehenen Aufstiegsplatz dahinter fand sich auch kein williger Kandidat. 2018 durften die nach wie vor willigen Mattersburger Fohlen direkt rauf und nutzten die Gelegenheit.

Und 2019? Da wird sich ein williger Klub aus Burgenlands höchster Liga finden. So oder so. Denn mittlerweile gilt die Regel, dass der Erste ohne Wenn und Aber rauf muss. Sonst droht als Konsequenz der Zwangsabstieg. Auch wenn der eine oder andere Verein diese nach diversen (Nicht-)Aufstiegs-Possen beschlossene Maßnahme als überzogen betrachten mag. Die Vorfreude, nach der längst überfälligen zweiten Mannschaft des SV Mattersburg auch wieder einmal einen eigenständigen Neo-Ostligisten aus dem Burgenland begrüßen zu dürfen, steigt schon jetzt. So oder so.