Chance auf das Meisterstück 2.0

Die Ausgangslage vor dem direkten Duell zwischen Parndorf und Siegendorf um den Titel in der Burgenlandliga war historisch. Zwei Konkurrenten spielen in der vorletzten Runde gegeneinander, beide können bei einem Sieg Meister werden, die Unentschieden-Varianten sind aufgrund der Wertung des direkten Duells in beide Richtungen brisant – so viel Spannung auf einmal gab es in der höchsten Liga des Landes gefühlt noch nie.

Der 3:1-Auswärtserfolg des ASV Siegendorf ist deshalb auch das verdiente Meisterstück. 28 Spieltage lang lag die Mannschaft von Trainer Marek Kausich nie an der Spitze, in der vorletzten Runde gelang das entscheidende Überholmanöver. Weil Parndorf spielfrei ist, kann Siegendorf nun nicht mehr vom Thron gestoßen werden. Wer unter diesen Voraussetzungen abliefert, ist nicht zufällig Meister.

Beim SC/ESV Parndorf hingegen wackelt nun eine Saison, die nicht nur aufgrund von zehn Siegen in den ersten zehn Spielen bislang top war. Nach der schmerzhaften 1:3-Pleite im rot-goldenen Hit braucht es einen Kraftakt im Landesliga-Relegationsturnier der drei Tabellen-Zweiten aus dem Burgenland, aus Wien und aus Niederösterreich, bei dem jeder einmal gegen jeden antritt und nach diesen drei Spielen der Erste der Mini-Tabelle das letzte freie Ostliga-Ticket erhält.

Gleich das Duell am 18. Juni auswärts beim Kremser SC hat es für den SC/ESV in sich, gelten die Niederösterreicher generell doch als Favorit. Die Hürde ist groß – und es braucht nach dem mentalen Keulenschlag einen schnellen Schalter, um die Mannschaft wieder auf totalen Erfolgshunger umzupolen. Trotzdem bleibt festzuhalten: Das besagte Mini-Turnier, um die Regionalliga künftig wieder auf 16 Vereine upzugraden, birgt genug Motivationspotenzial. Denn es bietet Parndorf eine einmalige Chance, den jüngsten Meisterschafts-Patzer sofort auszumerzen. Sich hier durchzusetzen, käme einem Meisterstück 2.0 gleich.