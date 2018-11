Knapp zwei Drittel des Grunddurchgangs in der Zwölferliga sind durch. Ob der SV Mattersburg als aktuell Zehnter mit vier Punkten Rückstand auf Platz Sechs und dem wesentlich schlechteren Torverhältnis doch noch den Sprung über den ominösen Strich schafft? Der wäre nötig, um nach der Teilung der Liga die letzten zehn Spieltage lang Teil des oberen Play-Offs, offiziell Meistergruppe genannt, zu sein. Und zwar sorgenfrei, weil unabsteigbar. Wer dort am Ende Letzter wird, dem passiert genau nichts.

Im unteren Play-Off, offiziell Qualifikationsgruppe genannt, muss der Letzte in die 2. Liga runter. Das bedeutet kollektiven Stress, weil Abstiegskampf.

Zurück zum Status quo. Theoretisch sind vor den verbleibenden acht Runden nach wie vor sämtliche Szenarien drin. Die SVM-Profis können uns alle also noch eines Besseren belehren. Fakt ist aber, dass sie sich bislang zu wenig aufgedrängt haben. Big Points wie das 2:1 bei Sturm Graz verblassen, wenn parallel zu viel liegen gelassen wird. Das war zuletzt schon beim 1:1 daheim gegen Altach Ende Oktober der Fall und am Sonntag beim 1:2 gegen Aufsteiger Hartberg augenscheinlich. Grün-Weiß war zu wenig kaltschnäuzig vor der Pause, zu fehleranfällig danach – und das alles in einer so wichtigen Schnittpartie daheim.

Schon klar: Ein, zwei (oder drei) Siege in Folge – und die grün-weiße Welt sieht wieder rosiger aus. Im dichten Mittelfeld, wo selbst große Teams wie Sturm, Rapid oder Austria auffallend ins Stocken geraten, kann sich rasch etwas tun. Das eine oder andere Szenario rückt aber immer weiter weg. Mittlerweile sprechen wir nämlich davon, dass nicht nur punktuell Außergewöhnliches nötig sein wird. Ein Auswärtserfolg in der nächsten Runde nach der Länderspielpause beim WAC wäre toll. Auf Sicht müsste der SVM aber schon dauerhaft auf die Erfolgs- und Überholspur switchen. Die Zeit drängt jedoch – hinzukommt das ständige Auf und Ab in der bisherigen Saison. Deshalb fällt es als Außenstehender derzeit besonders schwer, genau daran zu glauben.

