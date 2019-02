Am Sonntag in einer Woche startet für den SV Mattersburg mit dem Heimspiel gegen Sturm Graz die erste der vier verbleibenden Runden des Bundesliga-Grunddurchgangs. Dann wird die Zwölferliga geteilt – in die Meistergruppe der Top-Sechs und in die Qualifikationsgruppe der Plätze sieben bis zwölf. Der SVM müsste als Neunter in diesem Zeitraum sieben Punkte Rückstand auf den derzeit Sechsten Sturm Graz aufholen – eigentlich acht, weil das Torverhältnis schlecht ist. Kurzum: Dieses Unterfangen gleicht einem mittleren Fußballwunder.

Funktionieren muss Grün-Weiß nach der Teilung aber so oder so – egal, ob sich die Burgenländer unter oder über dem Strich befinden. Schließlich gilt es die nötige Stabilität zu erlangen, um auch über den Sommer hinaus laufend zu punkten. Und in diesem Zusammenhang gilt es wohl auch eine sichtbare(re) kollektive Mattersburger Spielidee zu verinnerlichen. Dafür braucht’s Akteure, die noch länger das grün-weiße Trikot tragen werden. Besonders spannend ist da die Tatsache, dass vom aktuellen Profikader zahlreiche Verträge im Sommer auslaufen. Der eine oder andere kann sich also auf der einen Seite mit Leistung für eine Verlängerung aufdrängen. Und der Verein kann auf der anderen Seite evaluieren, wer für einen Entwicklungsprozess auf Sicht Sinn macht. Sprich: Die Personalstruktur steht auf dem Prüfstand. So gesehen ist dieses Frühjahr eine große Chance für den SVM.