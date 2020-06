Noch vor einigen Wochen regierte die Sorge, dass Burgenlands Amateurfußball nach der Saison-Annullierung 2019/2020 im schlechtesten Fall (viel zu) viele Monate brachliegen könne. Das Worst-Case-Szenario, wonach erst 2021 beziehungsweise mit der Impfstoff-Etablierung an eine Meisterschaft zu denken sei, wird von politischer Seite längst nicht mehr in den Mund genommen. Stattdessen meinte Sportminister Werner Kogler erst kürzlich auf Sky: „Wir hoffen, dass wir hier ab 1. September ein 'Go' geben können. Es schaut gut aus, aber es ist immer eine Abwägung.“ Das sagte jener Werner Kogler, der im April noch das obige Worst-Case-Szenario in den Raum gestellt hatte. Zu einem Zeitpunkt, als tatsächlich unklar war, wie sich die Corona-Krise entwickeln würde. Allzu optimistische Prognosen hätten hier falsche Hoffnungen geweckt. So gesehen war es richtig, in dieser Phase auf Nummer sicher zu gehen und gleich den schlechtesten Fall zu skizzieren.

Nun ist ein Lockerungs-Steilpass nach vorne geschlagen worden – mit einem angepeilten Datum. Die politische Seite wagt sich beim Fußball also mehr und mehr aus der Defensive. Wer im riesigen Unterhaus einen Betrieb konkret mit September in Aussicht stellt, wird das nicht aus Jux und Tollerei tun, sondern Faktoren einfließen lassen. Praktische Machbarkeit, Risikokalkulation, Infektionszahlen, Ansteckungskurven, Interessenskonflikte, gesellschaftspolitische Verantwortung, Bewegung und Sport, Brot und Spiele: Zu berücksichtigen gibt es in Zeiten wie diesen für Entscheidungsträger einiges. Was für die Fußballszene aktuell bleibt? Eine gewisse Dynamik. Und die ist nach dem Stillstand schon einmal ein gutes Gefühl.