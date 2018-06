Günter Benkö ist einer jener Menschen, die die zunehmende Technologisierung in Bezug auf Schiedsrichterentscheidungen kritisch betrachten. Österreichs internationaler Ex-Top-Referee will die Autorität der Referees auf dem Spielfeld nicht künstlich beschnitten haben, ganz nach dem Motto: Wo Menschen am Werk sind, dürfen auch einmal Fehler gemacht werden. Der Rauchwarter ist nicht der einzige Experte, der die Expertisen von außen nicht nur bedingungslos gutheißt.

Dass der Weltverband FIFA und auch der europäische Verband UEFA längst vermehrt auf technische Hilfe setzen, zeigt sich an Einsätzen des VAR (Video Assistant Referee) – etwa in der deutschen Bundesliga oder in der italienischen Serie A – und nun bei der Weltmeisterschaft in Russland.

Der Trend ist eindeutig: Künftig wird die Videounterstützung der Schiris ihren (noch) fixe(re)n Platz im modernen Profifußball finden. Darum stellt sich auch nicht mehr die Frage, ob der Videobeweis Sinn macht, sondern wie der Videobeweis Sinn macht. Bereits im Tennis ist etwa die computergestützte Hawk-Eye-Methode für die Zuschauer spannend, spektakulär und attraktiv. Das Publikum wird so in die Entscheidungsfindung interaktiv eingebunden, wenn über Großbildschirm eingeblendet wird, ob ein Ball nun in oder out ist.

Wie sinnvoll das bei höchst strittigen Elferszenen im Fußball ist (auch weil es ja um möglichst zweifelsfreie Entscheidungen gehen sollte), sei dahingestellt. Fakt ist aber, dass durch die zunehmende Technologisierung die Fans kundengerecht versorgt werden müssen – das heißt keine übermäßigen Wartezeiten auf der einen Seite sowie vor allem Mut zur Transparenz und auch zur Interaktion bei den Entscheidungen.

Bereits vor den technischen Hilfsmitteln war der Fußball der Besten als brilliantes Theater inszeniert worden. Champions League und Co. lassen grüßen. Jetzt gilt es, das Spektakel weiter zu perfektionieren. Diese Türe haben sich die Verantwortlichen mit der Einführung des Videoassistenten selbst aufgemacht.