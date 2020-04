Spätestens seit Montagvormittag ist klar, dass die Fußballmeisterschaft im herkömmlichen Sinn in diesem Frühjahr nicht stattfinden kann. Veranstaltungen bis Ende Juni sind verboten, in der Bekanntgabe der Bundesregierung bleibt nicht mehr viel Spielraum. Klar: Die finanziellen Erträge des Bundesliga-Betriebs werden auch von Fernsehgeldern gespeist, Oberhaus-Geisterspiele sind schon alleine deshalb ein legitimer Gedanke. Und auch der zeitlich möglich dehnbare Terminplan bis August könnte im professionellen Fußball noch funktionieren.

Im Amateurgeschehen sieht die Sache anders aus. Ohne Eintritt sowie die Kantine wäre die große Mehrzahl an Vereinen einnahmenseitig völlig arm dran. Was vor allem bliebe, wären Ausgaben. Und das Zeitfenster weiter nach hinten zu verschieben, um auf die Publikums-Rückkehr zu hoffen und im (Hoch-)Sommer dann noch schnell geballt um die Punkte zu kämpfen, mag bei Profis Sinn machen. Im Amateurbereich sind hingegen Spieler am Werk, deren Lebensmittelpunkt nicht nur der Fußball ist. Unrealistisch also, dass sie Teil eines verstärkten Vollbetriebs unmittelbar vor der nächsten Saison sein können. Realistisch ist die Konzentration auf die neue Punktejagd 2020/2021. Die dann hoffentlich normal abläuft.