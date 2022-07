Der Horror und das Märchen

Werbung

In weniger als einem Monat startet die neue Bundesliga-Saison mit dem Auftaktmatch Salzburg gegen Austria am 22. Juli. Am Wochenende davor (15./16./17. Juli) gibt es als sportliche Ouvertüre schon traditionell die erste Runde des ÖFB-Cups. Hier dürfen sich die besten burgenländischen Vertreter, seit dem Aus des SV Mattersburg gibt es keinen Klub mehr im Oberhaus, als Underdogs beweisen.

Landesligist Parndorf mit Lafnitz, Ostliga-Aufsteiger Siegendorf mit Vienna und Ostligist Draßburg mit Horn haben durch die Bank Teams aus der 2. Liga zu bekämpfen. Burgenlands aktuelle Nummer eins, der SC Neusiedl am See, zog als Fünftplatzierter der Regionalliga Ost mit Bundesligist WSG Tirol den sportlich schwierigsten Gegner.

Durchaus interessant liest sich allerdings die WSG-Homepage bei der Reaktion auf die Paarung. Dort wurde der zugeloste Gegner gleich mal als „Horrorlos“ bezeichnet – und zwar nicht nur aufgrund der natürlich mühsam langen Anfahrt von knapp 500 Kilometern, sondern auch wegen der fußballerischen Komponente.

Foto: BVZ

Zugegeben: Im ÖFB-Cup setzte Neusiedl/See bereits in der jüngeren Vergangenheit einige Ausrufezeichen. Gerne erinnern wir uns an den 1:0-Cupsieg 2018 gegen die Admira zurück, 2020 erzwang man beim WAC mit 2:2 eine Verlängerung (Endstand 2:5), 2016 war die WSG Tirol (damals noch Wattens) bereits als Zweitligist selbst in Neusiedl zu Gast und siegte erst nach Verlängerung 5:3.

Kurzum: Der NSC hat sich im Lauf der Jahre durchaus einen Namen gemacht. Dass die Seestädter von einem Bundesligisten im Vorfeld eines Cupspiels nun als „sportliches Schwergewicht“ bezeichnet werden, mag ein Indiz für ihre Außendarstellung sein. Tatsächlich aber dürfen sie sich selbst getrost als krasser Außenseiter sehen und genau diese Rolle auch leben. Der Ritterschlag aus Tirol in Ehren. Klarer Favorit ist die WSG. Ohne Wenn und Aber. Alles andere wäre ein Märchen.