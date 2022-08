Der kontrollierte Smash

Werbung

Was haben Matthias Ujvary (U18), Leonie Rabl, Alex Wagner, Kim Kühbauer (alle U16), Anton Kahlig oder Lea Haider-Maurer (beide U12) gemeinsam? Sie sind Talente des Burgenländischen Tennisverbands (BTV) unterschiedlichster Altersstufen und Spitze auf nationaler Ebene. Da und dort erfolgten schon internationale Ausrufezeichen. Die völlig wertungsfreie Liste könnte um weitere Namen vergrößert werden. Mittlerweile ist die Zahl an Nachwuchshoffnungen beachtlich, auch die Erfolgsbilanz. Zuletzt räumten BTV-Spieler bei den Österreichischen Meisterschaften in den Jahrgängen U12, U14 und U16 zwölf Medaillen ab, sechs davon in Gold. Dahinter steckt bei jedem Youngster enormer Fleiß, aber auch extremer familiärer Einsatz – sowohl was die zeitliche, als auch die finanzielle Unterstützung betrifft. Ohne diese breitgefächerte private Hilfe im Hintergrund gibt es nach wie vor keine realistische Chance, als junger Mensch im Spitzensport Fuß zu fassen. Umso erfreulicher ist der Umstand, dass sich hier die Lage verbessern könnte. Im September startet die neu gegründete Tennisakademie Burgenland in Oberpullendorf. Auf Sicht sollen hier die größten Hoffnungsträger künftig ihre Oberstufen-Zeit unter besten Bedingungen ganz dem Tennis widmen können. Parallel dazu wird bei den jüngeren Jahrgängen das Talente-Kadertraining adaptiert. Vereinfacht gesagt wird dann generell noch mehr Qualität bei der Infrastruktur und bei der Betreuung für weniger Geld, das aus der eigenen Tasche kommen muss, geboten. Es ist ein erster Impuls der Sportstrategie Burgenland, die durch große Pläne (wie das geplante Landessportzentrum Nord) künftig Großes im rot-goldenen Sport erreichen will. Wenn nicht alle Stricke reißen, werden sich die neuen Mittel im Tennis auszahlen. Vor allem, weil die Basis von Verbands-Präsident Günter Kurz und seinem Team bereits gelegt wurde. Um in der Tennissprache zu bleiben: Der Punktgewinn ist bestens vorbereitet, jetzt braucht es nur noch einen kontrollierten Smash.