Der Weg scheint wieder richtig

aAls David Nemeth schon in ganz jungen Jahren die Fußballschuhe an den Nagel hängen wollte, und in der U12 nur in der „B-Mannschaft“ daheim in St. Georgen spielte, war nicht abzusehen, dass ein knappes Jahrzehnt später der Alltag des 20-Jährigen „Deutsche Bundesliga“ heißt. Sein damaliger Schülerliga-Trainer und Förderer Franz Ponweiser, unter dem er dann die erste Luft in der Österreichischen Bundesliga atmete, überredete den Youngster, dran zu bleiben. Gut so, denn ab diesem Zeitpunkt ging es für den Defensivmann kontinuierlich bergauf. Nemeth blieb geduldig, schaffte danach den Sprung in die Fußball-Akademie Burgenland und dann ging es ganz schnell. Bereits mit 17 Jahren stand der St. Georgener im Kader der damaligen Mattersburger Bundesliga-Mannschaft.

Parallel war er stets in allen Nachwuchs-Nationalteams ab der U18 eine feste Größe, wo er auch überzeugte. Das Interesse am Abwehr-Talent war groß, zunächst war der AC Milan dran, Nemeth blieb aber in Mattersburg. Im Rückspiegel keine schlechte Entscheidung, weil eine Saison Bundesliga danach in seiner Vita stand. In dieser wurde Mainz auf Nemeth aufmerksam, verpflichtete den Defensivspieler, um ihn gleich zurück nach Österreich zu verleihen. Genauer gesagt zu Sturm Graz. Auch dort konnte er überzeugen, spielte eine tolle Saison 2020/21. So gut, dass Mainz Nemeth für die diesjährige Saison in den Profi-Kader beförderte. Dort musste er sich zunächst in Geduld üben und auf seine Chance warten, auch weil eine Corona-Erkrankung den U21-Teamspieler kurzfristig stoppte. Anfang Oktober, gegen Union Berlin gab es dann die Premiere für Nemeth, als er in Halbzeit eins eingewechselt wurde. Zwar verlor Mainz 1:2, Nemeths Leistung war dennoch gut und er leitete sogar das FSV-Tor ein.

Und in dieser Woche spielte er erstmals durch, beim 120-Minuten-Fight im DFB-Pokal gegen Bielefeld. Die Ausbeute: ein 3:2-Sieg sowie ein gelungener Auftritt. Noch fehlt ein Stück zur Bundesliga-Stammkraft. Aber wenn Nemeth bis dato eines eindrucksvoll bewiesen hat: Dranbleiben lohnt sich!