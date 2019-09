Während sich der SV Mattersburg in der Bundesliga in der zweiten Tabellenhälfte behaupten muss, üben derzeit drei Leistungsstufen darunter mehr als ein halbes Dutzend Teams in der Burgenlandliga 2019/2020 den Gipfelsturm.

Leader Deutschkreutz (17) und den Siebenten Siegendorf (14) trennen gerade drei Punkte, der Kampf um die Spitze ist so intensiv wie schon lange nicht. Wie viele Runden uns das kollektive Kopf-an-Kopf-Rennen noch unterhalten wird?

Gut möglich, dass das Gedränge vorerst noch anhält. Schließlich ist zum jetzigen Zeitpunkt der Faktor Kaderdichte oft noch nicht ausschlaggebend. Später dann, wenn Sperren und Verletzungen auftreten, werden sich diese personellen Unterschiede der Klubs wohl auch in den Ergebnissen niederschlagen.

Sollte hier keine Klarheit erfolgen, wird sich spätestens im Frühjahr das Spitzenfeld selbst regulieren. Schließlich muss der Meister fix aufsteigen – nicht das Ansinnen eines jeden Vereins, Stichwort höherer Aufwand in der Regionalliga, etwa aufgrund der nötigen Bildung einer zweiten Kampfmannschaft statt der Reserve.

Hinzukommt das seit 2018 adaptierte Regulativ: Wer als Meister den Gang in die Ostliga ablehnt, muss in die 2. Liga zwangsabsteigen. Niemand, der nicht auch tatsächlich rauf will, wird bis kurz vor der Ziellinie an vorderster Front das Spiel mit dem Aufstiegs-Feuer riskieren.

Erst wer dann ganz vorne mitmischt, ist tatsächlich ein Kandidat für die Krone. Die potenziellen Anwärter Oberwart, Ritzing und Siegendorf befinden sich also noch in großer Gesellschaft, wenn im Kollektiv die einfache Lust am Erfolgreichsein regiert.

Das ist die Momentaufnahme einer bislang hochinteressanten Saison, die trotzdem noch eines ist: frei von stichhaltigen meisterlichen Rückschlüssen.