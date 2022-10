Die Fußball-Matinee als Option

Werbung

Eine E-Mail des BFV löste vergangene Woche Hektik bei so manchem Klubvertreter aus. Wurde doch verlautbart, dass am Samstag bei einigen Spielen keine Schiedsrichter und Assistenten zur Verfügung stehen. Bei genauerem Weiterlesen und nach einer zweiten klärenden Info stellte sich heraus, dass es nur keine Schiedsrichter in der Reserve, aber in weiterer Folge auch keinen einzigen Assistenten bei der Kampfmannschaft geben werde. An sich ist das in den untersten Klassen gelebte Praxis. Dass im konkreten Fall aber auch neben 13 Partien der 1. Klasse gleich sieben Spiele der 2. Liga – Österreichs fünfthöchste Leistungsstufe – so abgewickelt werden müssen, überrascht. Nur ein Unparteiischer ohne jegliche geschulte Unterstützung an der Linie bei der Kampfmannschaft sowie kein Reserve-Schiri macht es auch für Referees extra schwer, um den Ansprüchen eines guten Unterhausmatches gerecht zu werden. Dabei wäre die Sache lösbar.

Zu viele Klubs wählen mittlerweile den Samstag als Spieltag, zu sehr ballt sich das Programm an diesem Tag des Wochenendes. Die terminliche Alternative am Freitagabend ist nicht nur ebenfalls oft von weiteren Vereinen frequentiert, in Zeiten der Energiekrise kann auch jeder zusätzliche Flutlichteinsatz (der in Trainingszeiten ohnehin mehrmals unter der Woche nötig ist) belasten. Was bleibt, ist der gar nicht mehr so oft gewählte Sonntagstermin. Gerade hier wäre, wie das in der Vergangenheit punktuell schon der Fall war, auch die Matinee eine echte Option. Zwar mag es gerade für junge kickende Nachtschwärmer ungeliebt sein, am Sonntagvormittag ran zu müssen. Der Termin an sich bietet aber wesentliche Vorteile – nicht nur garantiertes Tageslicht, sondern auch viele Zuschauer aufgrund des Alleinstellungsmerkmals und vor allem auch ein gutes Kantinengeschäft, wie das bei einem Frühschoppen eben so ist. Dass auch noch genügend Schiris zur Verfügung stehen, wäre dann in diesem Kontext nur noch ein angenehmer Nebeneffekt.