Ganze acht Stunden (!) lang – exklusive 15-20 Minuten Nachspielzeit – haben die Profis von Mattersburg und Rapid in der Saison 18/19 bereits gegeneinander gespielt. Ein Cup-Krimi über 120 Minuten (1:1, Rapid-Sieg im Elferschießen) und vier Partien in der Meisterschaft (1:0 und 2:1 für die Hütteldorfer in Wien, 2:1 und 1:0 für die Mattersburger im Pappelstadion) sind aber noch nicht das Ende der grün-weißen Fahnenstange.

Am kommenden Dienstag folgt das Play-off-Halbfinale im Allianz-Stadion von Rapid – aber unter einmaligen Umständen. Ein direktes K.o.-Duell entscheidet dann, wer zwei Tage später ins Final-Hinspiel des Europa League-Play-offs gegen den Fünften der Meistergruppe einzieht. Klar ist: Die Mannschaft von Trainer Didi Kühbauer verfügt insgesamt über mehr Qualität, zudem ist das Heimrecht ein wesentlicher Teil des Vorteil-Pakets. Ein passives Mattersburger Team wäre da ein gefundenes Fressen für Rapid.

Beim Außenseiter weiß man aber sehr wohl, wie es gehen könnte. Kampfstärke und Effizienz können die Grün-Weißen aus dem Burgenland in einen höchst unangenehmen Gegner verwandeln. Wird dieses Potenzial abgerufen, ist für die Profis von Trainer Klaus Schmidt alles möglich. Nur müssen sie mit der Aufgabe wachsen. Das wird unter diesen einmaligen Umständen die hohe Kunst sein.