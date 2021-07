Viele Jahre lang war das Pappelstadion eine höchst authentische Sportstätte in Österreichs Fußball-Bundesliga. Neben einer Top-Haupttribüne samt eingebautem Café und einem großen Vereinshaus wies es auch provisorische Charakteristika eines Bundesligisten auf, der eben über kein ganzheitlich stimmiges Stadion verfügt. Die mobilen Tribünen zählten aber zum Inventar und verpassten dem Pappelstadion in der Bundesliga-Ära des SV Mattersburg nebst Container-Räumlichkeiten für die Exekutive und TV-Medien sowie einem hohen Fernsehturm sein typisches Gesamtbild.

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr, am 30. Juni 2020, absolvierten die Profis ihr letztes Bundesliga-Heimspiel der Saison 19/20 gegen die WSG Tirol, gewannen 4:1 und sicherten sich den Klassenerhalt. Später folgte der Commerzialbank-Skandal rund um Ex-Direktor und Ex-SVM-Klubchef Martin Pucher, das Aus des Vereins und das Ende des Pappelstadions in seiner ursprünglich genutzten Form. Und es ist nicht mehr viel übrig. Die bewegliche Konkursmasse – rund 13.000 Posten – wurde versteigert. Die mobilen Tribünen, die Container, sämtliches Inventar und selbst der überwiegende Teil der Sitze auf der Haupttribüne sind weg, das jahrelang belebte Pappelstadion ist ausgehöhlt und eine sportliche Geisterstätte. Wer die Liegenschaft künftig nutzen wird (und zu welchen Konditionen), ist noch unklar. Aufgelegt wäre der im Sommer des Vorjahres neu gegründete – und interessierte – Mattersburger SV 2020. Nur gibt es Anfang Juli 2021 einfach noch zu viele offene Fragen und zu wenig verbliebenes Inventar, sodass die erste Saison des neuen Fußballklubs in der 2. Klasse Mitte wohl länger als geplant dort stattfinden muss, wo der Verein bis auf weiteres eingemietet bleibt: in der Fußballakademie Burgenland.

Dort steigt zum Meisterschaftsauftakt am 31. Juli in der ersten Runde gleich der Lokalschlager gegen Wiesen. So sportlich attraktiv der Neubeginn im Unterhaus auch sein mag, strukturell sind die SVM-Geister für frischen Fußball in Mattersburg noch längst nicht abgeschüttelt.