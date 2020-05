Am Samstag wäre der vorletzte Spieltag der Bundesliga-Qualifikationsgruppe am Programm gestanden. Mattersburg hätte die WSG Tirol empfangen, ehe es am 16. Mai zum Abschluss noch bei der Austria zur Sache gegangen wäre. Hättiwari.

Im allerbesten Fall dürfen die Bundesligisten nach dem Abbruch und dem Stillstand ab 15. Mai wieder mit dem Mannschaftstraining starten. Ob und wann die Liga noch fortgesetzt sowie beendet werden kann, stand bis zuletzt in den Sternen. Zehn Spieltage sind offen, das Zeitfenster für eine halbwegs sinnvolle Lösung wird kleiner und kleiner. So gesehen hat die Corona-Krise auch die privilegierte Schicht des Fußballs weiterhin fest im Griff.

Insgeheim war davon auszugehen, dass parallel zu den gesellschaftlichen Lockerungen auch das Bundesliga-Konzept (etwa durch engmaschige Testungen die Kontrolle zu bewahren) von politischer Seite durchgewunken wird.

Dem ist vorerst nicht so, weil im Falle eines positiven Tests nicht nur der jeweilige Spieler in Quarantäne müsste, sondern auch dessen Kontaktpersonen – also die Mannschaft. Das wiederum würde eine Durchführung der Meisterschaft ad absurdum führen. Es wird also rasch einen Lösungskompromiss in Form einer Aufweichung brauchen, um doch noch spielen zu können. Oder eine klare Ansage: Abbruch.

Das mag von außen betrachtet einfacher klingen, als es tatsächlich ist. Darum müssen wir alle auch ein gewisses Maß an Verständnis für die mühsame Pattstellung auf der Ebene der Verantwortlichen aufbringen. Noch.

Die Zeit drängt ohnehin. Weshalb eine handfeste zeitnahe Entscheidung, ganz egal ob Ja oder Nein, unausweichlich ist – und die Vorfreude darauf merklich steigt.