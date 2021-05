Noch in dieser Woche werden die letzten offenen sportlichen Entscheidungen der Saison 2020/21 der Fußball-Bundesliga fallen. Dann werden wir wissen, ob sich die Austria oder der WAC im Play-off-Finale den letzten europäischen Startplatz geschnappt haben. Und ob Schlusslicht St. Pölten oder der Dritte der 2. Liga, Austria Klagenfurt, in der Relegation das Bundesliga-Ticket fixiert. Es tut sich was.

Vor einem Jahr stand die Bundesliga nach dem Grunddurchgang gerade erst einmal vor ihrem Comeback. Aufgrund der Covid-Pandemie ging lange nichts, ehe die Meisterschaft Anfang Juni mit einem Präventionskonzept und vor leeren Rängen fortgesetzt wurde. Zehn Runden wurden in der Meister- und Qualigruppe dann in einem Monat durchgepeitscht.

Längst ist vieles anders. Spiele ohne Publikum sind in der coronabedingten Wahrnehmung völlig normal geworden – so normal, dass man sich fast schon wundert, wenn da und dort wieder Fans in die Stadien dürfen und für Stimmung sorgen. Vor allem aber gibt es den SV Mattersburg nach dem Mitte Juli 2020 aufgeflogenen Commerzialbank-Skandal nicht mehr. Alle Profis mussten neue Klubs finden. Einer davon ist David Nemeth, dessen Werdegang nicht erst seit seinem Aufstieg von der Fußballakademie Burgenland in den SVM-Profikader eine gleichsam spannende wie vernünftige Mischung ist.

Der Vorjahres-Transfer des 20-Jährigen zu Mainz 05 verbunden mit einer sofortigen Leihsaison bei Sturm Graz hat(te) da einen strategisch guten Wert. Nun hat der deutsche Bundesligist den bei den Steirern in der Abwehr gesetzten Nemeth in seinen Kader für die neue Saison beordert. Ob dem St. Georgener noch ein zusätzliches Jahr in Österreichs Bundesliga gutgetan hätte, oder ob das Timing perfekt ist, wird sich weisen. Tatsache ist aber, dass David Nemeth bislang stets bestens beraten war und bei seinen Stationen auch tatsächlich spielte. Gerade in diesem Kontext sind die (vergebenen) Bemühungen von Sturm Graz, um den Youngster doch noch halten zu können, ein echtes Gütesiegel für den nächsten Schritt.