Ein Bonus, mehr nicht

Am Samstag startet für Parndorf in Krems Spiel eins des Mini-Relegationsturniers um den Aufstieg in die Regionalliga Ost. Dass die drei Landesliga-Zweiten aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland in drei Spielen um einen Ostliga-Platz kämpfen, ist nach dem im April verkündeten künftigen Zusammenschluss von Traiskirchen und den Admira Juniors dem dortigen Bedarf an 16 Klubs geschuldet. Es braucht noch ein weiteres Team, weshalb dieses Bonusticket nun so ausgespielt wird.

Im Burgenland werden nicht nur im hohen Norden Daumen gedrückt, dass der Mannschaft von Trainer Paul Hafner nach dem verpassten Titel doch noch der Aufstieg gelingt. Siegendorf zog bekanntlich vor knapp zwei Wochen nach dem 3:1-Erfolg im direkten Duell noch an den lange Zeit führenden Parndorfern vorbei und krönte sich zum Meister.

Da wäre etwa die Fußball- und Sportgemeinschaft, kurz FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach, Schlusslicht in der bereits abgeschlossenen Burgenlandliga. Sollte sich der Zweite Parndorf verabschieden, schafft die FSG doch den Klassenerhalt und bleibt, um auch hier künftig 16 Teams stellen zu können.

Und da wäre noch der ASK Kobersdorf, Dritter der 1. Klasse Mitte, der in der letzten Runde durch eine Heimniederlage den Sprung auf den zweiten Aufstiegsplatz verpasste. Falls es keinen Absteiger aus der Burgenlandliga in die Gruppe Mitte gibt, die FSG durch einen etwaigen Parndorf-Relegationstriumph also oben bleibt, dürfte auch der Drittplatzierte der 1. Klasse eine Spielstufe weiter rauf.

Kollektives Zittern ist also verständlicherweise vorprogrammiert. Und doch bleibt gerade jetzt festzuhalten: Die Mindestbasis für den Auf- und Abstieg bilden der Meister und der Letzte. Wer sich abseits dieser Eckpfeiler auf einem Schleudersitz befindet, ist gut beraten alle anderen Varianten bezüglich Aufstieg und Klassenerhalt nur als möglichen Bonus zu bewerten. Denn über allem steht die eigene Platzierung. Für die ist man selbst verantwortlich.