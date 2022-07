Ein Cup-Triumph als Auftrag

Werbung

Viel mehr kann ein Fußballspiel nicht bieten als die Partie zwischen dem Burgenlandliga-Meister Siegendorf und dem Ostliga-Meister Vienna. Die Mannschaft von Trainer Marek Kausich zeigte im Cup-Hit mit Österreichs ältestem Fußballverein vor allem eines: Leidenschaft. Und das mehr als 120 Minuten. Dreimal lief der ASV einem Rückstand nach, in der regulären Spielzeit, in der Verlängerung und im Elfmeterschießen. Gejubelt wurde danach nur in Rot-Weiß.

Die Blau-Gelben aus Wien, die als klarer Favorit in das Cup-Match gingen, zogen mit hängenden Köpfen davon. Der Siegendorfer Triumph war letztendlich auch nicht unverdient. Zum einen, weil man eben richtig leidenschaftlich ans Werk ging, dabei aber auch spielerisch durchaus überzeugen konnte. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, kaum ein Unterschied zwischen den beiden Teams, die immerhin eine Liga trennt. Vom Budget her wahrscheinlich um ein Vielfaches mehr. Und von der Erfahrung her freilich auch. Ein Blick auf den Kader der Döblinge genügt. Alleine die Ex-Rapidler im Dienste der Vienna, Andreas Lukse, Deni Alar, Stephan Auer und Lukas Grozurek, haben gemeinsam rund 800 Einsätze in Österreichs höchster Spielklasse vorzuweisen. Zum Vergleich: Nach dem Abgang von Alois Höller vor wenigen Wochen hat Siegendorf keinen Spieler mehr im Kader, der Bundesliga-Einsätze in Österreich in den Beinen hat.

Routine und ein großes Budget sind aber gerade im Cup, wenn in einem Spiel die Entscheidung fällt, nicht die Erfolgsfaktoren. Da zählt dann der Wille oft mehr, von dem hatte Siegendorf eben jede Menge und dadurch ein Stück Vereinsgeschichte geschrieben. Ausruhen will und darf man sich darauf aber nicht. Denn der Liga-Alltag heißt Regionalliga und dort müssen Neo-Kapitän Florian Frithum und Co. erst einmal ankommen. Unterschätzen wird den ASV nach dem heroischen Cup-Triumph wohl kein Liga-Gegner mehr. Siegendorf wiederum muss sich vor niemandem in der RLO fürchten, vorausgesetzt man bringt die Leidenschaft vom Vienna-Spiel in die Ostliga mit. Das muss jetzt der Auftrag des ASV sein.