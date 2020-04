Seit dieser Woche dürfen Spitzensportler wieder ihre Trainingsstätten nutzen, ab 1. Mai sind Tennisplätze für die Breite offen. Alles mit dem nötigen Abstand und dem Erfüllen von Auflagen, um höchst diszipliniert gegen die Coronavirus-Ausbreitung zu bleiben. Die besagte Disziplin haben wir uns längst antrainiert. Auch die Vorsicht vor sozialen Kontakten ist automatisiert. Dass in diesem Spannungsfeld schön langsam Bewegung in eine Rückkehr zur sportlichen Normalität gebracht wird, macht zuversichtlich. Auch wenn es in einigen Bereichen der inneren Logik klar widerspricht. Siehe Fußball-Bundesliga.

Dort sind nun wieder Trainings in Kleingruppen möglich. Das klingt verheißungsvoll nach außen und mag auch den Aktiven für die Seele guttun. Sie sehen zumindest einen Teil der Mannschaft, bewegen sich so im gemeinsamen Schichtbetrieb, können mit dem Ball arbeiten und an der Ausdauer werken. Aber dann? Bräuchte es zeitnah den nächsten Schritt Richtung Normalität: Zweikämpfe ohne Rücksicht auf Verluste und eine Nähe am Platz, völlig diametral zu dem, was überall anders derzeit gelebt wird. Erst im Zuge der Vorbereitung, da sind die Mannschaften noch unter sich und sollten intensiv loslegen, um auch körperlich bereit für die geballte Ladung an geplanten Spielen zu sein. Dann im Zuge von zeitlich dicht gedrängten Meisterschaftsspielen, wo die Teams wieder aufeinander losgelassen werden, um die Saison irgendwie fertig zu bekommen. Zeitliche Abfolge? Offen. Umsetzung? Offen. Unklarheiten? Viele. Realistisch betrachtet kann sich das alles nicht ausgehen. Vielmehr wirkt der aktuell undefinierte Plan so, dass man schon die Kategorie Visionär sein muss, um ernsthaft daran zu glauben.