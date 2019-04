Gefühlt steht der ASV Draßburg schon länger als Meister der Burgenlandliga und Aufsteiger in die Regionalliga Ost fest. Mit sieben Punkten Vorsprung überwinterte der Klub, der in dieser Phase zudem Ex-Mattersburg-Coach Franz Lederer als neuen Trainer engagierte und die Weichen nach oben stellte. Diesen Eindruck bestätigte der Favorit seitdem, aktuell zieht der Aufsteiger in spe völlig unbedrängt seine Kreise an der Spitze. Jetzt muss sich der ASV Draßburg den Titel tatsächlich nur noch abholen.

Dass im Hintergrund – wie das bei Meistermannschaften meist der Fall ist – harte und vor allem kontinuierliche Arbeit steckt, ist klar. Um diese Kontinuität ab Sommer eine Etage höher in der Regionalliga Ost fortsetzen zu können, bedarf es aber auch einer zusätzlichen Weiterentwicklung des Vereins, die so manchem Aufsteiger das Leben richtig schwer macht. Statt einer Reserve ist in der Ostliga die Bildung einer 1b nötig, die als Kampfmannschaft im Spielbetrieb des Landesverbands eingegliedert ist. Nicht selten ist diese Zusatzaufgabe gerade für Neulinge eine mühsame Hürde. Hier gilt es, aufgrund der neu geschaffenen Parallelwelten sportlich und organisatorisch die Balance zu halten.

Draßburg hat sich hier bereits in Position gebracht und wird sich mit dem ASK Hirm – in welcher Form auch immer – zusammenschließen. Der Traditionsklub und ehemalige Landesligist kämpft sich in der 2. Klasse Mitte mehr schlecht als recht durch und stand, wie gemunkelt wird, bereits knapp vor dem Aus. Läuft alles glatt, soll Hirm durch diese neue Konstellation als zweiter Draßburger Anzug ab Herbst in der 1. Klasse Mitte ran.

So bleibt der Standort erhalten, zudem sollte das Wechselspiel zwischen Draßburg und Hirm beiderseits für Stabilität sorgen. In Hirm wäre die Gefahr des Personalmangels gebannt, aber auch bei Draßburg wäre der nötige neue Betrieb so breit aufgestellt, dass sich dann für eine Regionalliga Ost echte Perspektiven ergeben könnten – nämlich weg von einem chronisch gefährdeten Frischling hin zu einem potenziellen Fixstarter.