Ein Wunsch für das Jahr 2023

2021 ging die neu gegründete Sport Burgenland GmbH als eigene Säule der Burgenland Holding mit ihrem ab August eingesetzten Geschäftsführer Toni Beretzki ins Rennen. Ziel der seitdem verfolgten Sportstrategie ist eine sportliche Neupositionierung des Burgenlands auf verschiedenen Ebenen. Letztlich soll das östlichste Bundesland zum Sportland Nummer eins in Österreich werden, so Beretzkis höchst ambitionierter Vorsatz. Leuchtturmprojekte, Alleinstellungsmerkmale und die Einbindung des Tourismus sind seitdem als Schlagworte durchgedrungen, um die Sportstruktur im Burgenland sogar auf international herzeigbares Niveau zu heben. Real greifbar gemacht wurde bislang die Tennisakademie Burgenland in Oberpullendorf. Im bereits bestehenden Komplex im Sport-Hotel-Kurz, wo Burgenlands Tennisverbands-Präsident Günter Kurz das Sagen hat, sollen mit Wolfgang Thiem als Sportlichem Leiter an der Spitze Talente noch effizienter auf eine mögliche Profikarriere vorbereitet werden. Hier ist tatsächlich ein spannendes Projekt mit Vorzeige-Potenzial auf Schiene. Offen bleibt hingegen, wie das oft zitierte Landessportzentrum Nord – am Standort der Fußballakademie Burgenland in Mattersburg – umgesetzt wird. Vor mehr als zwei Jahren gab es schon lose Überlegungen. Spätestens seit der Sport Burgenland-Gründung ist das Großprojekt im Hintergrund omnipräsent. Nach außen hin offen ist trotz aller Info-Häppchen aber ein konkreter offizieller Masterplan und ein Status quo-Bericht, wohin die bauliche Reise gehen wird und wie weit man tatsächlich ist. Vom pompösen Riesenkomplex der Extraklasse bis zum fein erweiterten Zentrum mag die mögliche Bandbreite groß sein. Auch der zeitlich angestrebte Fahrplan mag divergieren. Eine Basisinfo, wie es aktuell mit der Umsetzung der Sportstrategie in Bezug auf das Leuchtturmprojekt „Landessportzentrum Nord“ aussieht, wäre für 2023 im Sinne der interessierten Sportöffentlichkeit aber wünschenswert.