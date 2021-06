Erfolg bei einem sportlichen Großevent erzeugt eine irre öffentliche Sogwirkung. Nicht nur das Nationalteam ist durch den Aufstieg in das Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft euphorisiert und auf der sogenannten Welle. Bis auf wenige Ausnahmen lässt das Duell am Samstag gegen Italien praktisch niemanden kalt. Im Gegenteil. Da und dort werden schon erste Stimmen vom möglichen EM-Titel laut. Die allgemeine Spannung, gepaart mit Vorfreude, steigt stündlich. Und längst haben auch all jene eine Meinung zum Fußball-Status quo, die im normalen Leben bei Österreich-Spielen lieber um- oder am besten gar nicht erst einschalten. Herzlich willkommen also inmitten der totalen Euphorie. Warum sollte auch nicht eine Sensation möglich sein? In den entscheidenden Momenten hat die Mannschaft von Teamchef Franco Foda bislang funktioniert. Der erstmalige und somit historische Einzug in eine EM-K.o.-Phase kann jede Menge bewirken. Träumen ist also erlaubt.

Dass gegen den bislang beeindruckend auftretenden EM-Mitfavoriten Italien am Samstag in London aber auch ganz der Papierform nach einfach nur Endstation sein kann, ist bei aller Euphorie hoffentlich einkalkuliert. Schließlich gibt es ja noch ein Leben danach. Dann, wenn die EURO Vergangenheit sein wird, soll der aktuelle Schwung schließlich auch genutzt werden. Um all jene wieder mehr zu motivieren, bei denen im vergangenen Corona-Jahr lockdownbedingt als Nachwuchsspieler, Funktionäre oder Akteure in den Unterhaus-Kampfmannschaften die Lust an der Kickerei kräftig geschwunden ist – und die mittlerweile in der eigenen kleinen Fußballwelt lieber eine ruhigere Kugel schieben. Nach den kargen Zeiten, den Annullierungen, den unsicheren Prognosen und dem immer wieder Covid-bedingt erzwungenen Stillstand könnte hier ein rot-weiß-roter Boost gerade recht kommen. Gelingt es, den derzeitigen Erfolg, das Interesse und die Bewegung an der Spitze auch wieder auf die Breite der populärsten Sportart zu übertragen, hat Österreichs EURO-Mission ihren Zweck erfüllt.