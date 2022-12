Eine neue Allianz als Lohn

Werbung

Auf- und Abstiegsspekulationen sind im Amateurfußball omnipräsent, vor allem die Szenarien, wie viele Klubs es unter welchen Umständen treffen könnte. Im Fall der Regionalliga Ost hat sich mit dem angekündigten Rückzug des ASK-BSC Bruck/Leitha die Lage ein wenig entschärft. Zwar gibt es in dieser Causa offiziell noch keinen Stempel seitens des Verbands, weil auch noch der schriftliche Weg eines Rückzugs fehlt.

Ergo wird Bruck nach wie vor regulär in der Regionalliga-Tabelle mit 16 Klubs als 15. und Vorletzter geführt. Gehen wir an dieser Stelle trotzdem einmal davon aus, dass der offizielle Ausstieg erfolgen wird. In diesem Fall müssten dann, Bruck würde an die letzte Stelle gereiht und alle Spiele kämen aus der Wertung, nur noch zwei Teams absteigen. Sollte der Ostliga-Meister (aktuell ist Stripfing klar vorne) die Lizenz erhalten und in die 2. Liga gehen, sowie von dort kein Ost-Vertreter absteigen, könnte sich die Zahl der Absteiger sogar auf ein Team beschränken. Soweit zur Spekulation.

Fakt ist: Draßburg hat sich durch einen Endspurt im Herbst im Mittelfeld eingenistet. Vor allem Siegendorf als derzeit 14. und der SC Neusiedl/See als 12. sind hingegen abstiegsgefährdet. Beide Klubs haben aber klare Ambitionen für Österreichs dritthöchste Leistungsstufe. Die sollen nun durch Leistung im Frühjahr untermauert werden. Auf sportlicher und struktureller Ebene müssten es beide Vertreter im Lauf des Frühjahrs in ruhigere Gefilde schaffen. Das Potenzial besteht zweifelsfrei. Sich hier weiter zu etablieren und sich auf gar keine Spekulationen/Szenarien einzulassen, könnte sich aus rot-goldener Sicht übrigens lohnen. Denn aus der Burgenlandliga drängen die beiden Spitzenreiter Parndorf und Oberwart nach oben. Egal, wer das Rennen macht: Beide Vertreter würden im Fall eines Aufstiegs ein weiterer Mosaikstein für eine starke burgenländische Ostliga-Allianz sein. Die braucht unser Bundesland, das als einziges keinen Vertreter in einer der beiden höchsten Ligen stellt, wie einen Bissen Brot.