Am Samstag startet die neue Zwölferliga für den SVM in Altach. Ab dann geht es in den 22 Partien des Grunddurchgangs darum, sich bestenfalls für die Meistergruppe zu qualifizieren, um nach der Ligenteilung in den verbleibenden zehn Runden im Kreis der Top-Sechs der Liga mitspielen zu dürfen. Der Rest der dann geteilten Bundesliga findet sich in der Qualifikationsgruppe.

Fakt ist: Für die künftige Elite-Einheit wird es neben einer stabilen Defensive auch eine effektive offensive Abteilung brauchen. In der abgelaufenen Saison war Salzburg-Leihgabe Smail Prevljak als Speerspitze mit 16 Toren überragend. Markus Pink traf sechsmal. Stefan Maierhofer war zu Saisonbeginn „on fire“ und kam dann insgesamt auf fünf Tore – ebenso wie Masaya Okugawa, die zweite Salzburg-Leihgabe. Alle vier sind nicht mehr im Kader.

Geblieben ist im Sturm Routinier Patrick Bürger, der 2017/2018 drei Treffer erzielte, in seiner Karriere schon oft genug traf, aber unter Trainer Gerald Baumgartner offensichtlich nicht mehr über die Kaderspieler-Rolle hinauskommt. Mit ihm bilden die Neuzugänge Marko Kvasina (im ÖFB-Cup beim 3:1 in Allerheiligen Doppeltorschütze) aus Twente und Jefte Betancor Sanchez von Regionalligist Stadl-Paura das nominelle Trio an vorderster Front.

Da ist die Bürde der Vorsaison schon sehr groß. Sollte, wie an sich geplant, noch ein Stürmer und ein Akteur für die Außenbahn verpflichtet werden, könnten auch die offensiven Karten neu gemischt werden. Andernfalls muss die allgemeine Erwartungshaltung zurückgeschraubt werden – nicht aufgrund von Pessimismus, sondern aufgrund der bloßen Faktenlage.