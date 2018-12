Gefühlte 50 Mal sei er bislang auf den Elfmeter von Marko Kvasina angesprochen worden, sagte Mattersburg-Trainer Klaus Schmidt am späten Montagvormittag, etwas mehr als 40 Stunden nach dem Abpfiff des Spiels gegen die Admira. Und das sei nicht lustig gewesen.

Verständlich. Nach dem 2:2-Remis gegen das Schlusslicht gab es de facto fast nur dieses eine Gesprächsthema, mussten sich die Grün-Weißen Spott und Häme gefallen lassen. Denn Marko Kvasina schlenzte einen Elfer kurz vor Schluss nur an die Oberlatte und muss sich nun den Vorwurf gefallen lassen, den Sieg gegen das Schlusslicht leichtfertig versemmelt zu haben. Jener Marko Kvasina, der in der Halbzeit eingewechselt wurde und mit seinem Ausgleich zum 1:1 den SVM wieder zurück ins Spiel gebracht hatte, also eigentlich der Begegnung bis dahin einen durchaus positiven persönlichen Stempel aufdrücken konnte.

Mag sein, dass der vergebene Elfmeter besonders bitter und vor allem unnötig war. Die allgemeine Lage in Mattersburg darauf zu reduzieren, wäre aber doch zu einfach. Da wäre etwa das Gegentor zum 2:2, bei dem sich die Defensive wenige Sekunden nach der 2:1-Führung einen spontanen Tiefschlaf leistete. Und da wäre vor allem die erste Hälfte, in denen Grün-Weiß besonders im letzten Drittel zu wenig Gefahr erzeugte, zu passiv beziehungsweise unentschlossen wirkte und sich defensiv auch noch durch ein unnötiges Elfmeter-Gegentor selbst schwächte. Erst als der SVM nach Wiederbeginn den Druck auf die Admira deutlich erhöhte, wurde das Duell für die Mattersburg-Profis von den erarbeiteten Chancen her wesentlich ertragreicher und für die Zuschauer im Pappelstadion auch richtig unterhaltsam. In dieser Phase mag mehr taktisches Risiko im Spiel gewesen sein, parallel dazu war aber vor allem auch plötzlich wieder eine grün-weiße Entschlossenheit deutlich spürbar. Die bräuchte es endlich wieder mal von Beginn an, unabhängig von Risiko oder taktischer Ausrichtung. Selbstverständlich darf man sich diese Tugend von Profis nämlich immer erwarten.