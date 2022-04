Es braucht ein erstes Ergebnis

Werbung

Gerhard Milletich hätte es ruhiger haben können, seit im Zuge einer Kampfabstimmung des ÖFB-Wahlausschusses im September klar war, dass er und nicht sein damaliger Konkurrent Roland Schmid neuer Präsident des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) wird.

Stattdessen kam einiges zusammen. Das noch im Frühsommer 2021 bei der EURO gelobte Nationalteam verpasste trotz bester sportlicher Voraussetzungen die WM-Quali – mit Teamchef Franco Foda. Dieser wiederum stand in der Fußball-Öffentlichkeit chronisch in der Kritik. Der Vorwurf einer an der offensiven DNA vieler Akteure zu wenig orientierten Spielidee wurde im Misserfolg doppelt und dreifach laut.

Mitten in diesem Spannungsfeld kam Milletich an die Spitze des größten Fachverbands – allerdings erst im zweiten Wahlgang und auch nicht mit hundertprozentiger Unterstützung. Die Gegenstimmen aus Salzburg, Tirol und Oberösterreich blieben ihm, quasi sinnbildlich für den aktuellen Ost-West-Interessenskonflikt, der der Führungsriege nachgesagt wird. Und der auch im Zuge des Prozesses rund um die nun nahende Bestellung der Foda-Nachfolge zuletzt wieder thematisiert wurde – Stichwort stärkere Einbindung der Mitglieder ja/nein, ein oder mehrere Vorschläge von Sportdirektor Peter Schöttel ja/nein, et cetera.

Das alles mag intern Zündstoff für Diskussionen sein. Nach außen interessiert das „Wie“ nur bedingt. Vordergründig braucht es lediglich eine zeitnahe Entscheidung, wer neuer Teamchef wird. Schafft es Gerhard Milletich aber in dieser Causa die Beteiligten auch noch auf eine Seite zu bringen, um nach außen geeint eine Personalie zu vertreten, könnte das ein erster Etappensieg sein. Weil dann rund um das derzeit wichtigste ÖFB-Thema auch im Hintergrund Ruhe einkehren würde.

Der Fokus von Fußball-Österreich wird sich mit einem neuen Teamchef ohnehin bald wieder mehr auf die unmittelbar Aktiven des Nationalteams richten. Die sind auch tatsächlich spannender als der ehrenamtliche Apparat im Hintergrund.