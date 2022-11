Es soll kein Lehrjahr sein

Werbung

Die glanzvolle Saison 2021/ 2022 inklusive Burgenlandliga-Meistertitel sowie BFV- Cup-Titel ist wenige Monate her. Ausgiebig wurde das Double gefeiert. Nicht einmal ein halbes Jahr später herrscht in Siegendorf derzeit Anspannung statt Euphorie. Zumindest beim Blick auf die Tabelle, dort scheint der Aufsteiger aktuell am vorletzten Rang im 16er-Feld auf: Abstiegsgefahr, akut! Es ist aktuell ein Lehrjahr für den Traditionsverein, der einen einstelligen Tabellenplatz anvisiert hat. Davon ist man zur Saison-Halbzeit weit entfernt. Unterschätzt hat man die Liga laut Präsident Peter Krenmayr nicht. Trotzdem ist die Ausbeute dürftig, zu selten konnte Siegendorf sein Potenzial abrufen. Aufgeblitzt hat es zumindest phasenweise, etwa beim Erstrunden-Aufstieg nach Elferschießen im ÖFB-Cup gegen die Vienna oder beim 3:0 über den Wiener Sport-Club. Kanonenfutter waren die Siegendorf zudem auch nicht. Die höchste Niederlage war ein 0:3 in Krems. Fünf Mal machte ein Tor den Unterschied aus. Auch haderte Siegendorf mit „unglücklichen“ Entscheidungen. So ging dem bei der 0:1-Pleite gegen Mauerwerk dem Gästetor ein vermeintliches Stürmerfoul voraus. Beim jüngsten 0:1 gegen den Zweiten TWL Elektra resultierte das entscheidende Tor aus einem Freistoß, der eigentlich keiner war. Sich auf potenziell falsche Entscheidungen der Unparteiischen auszureden, wäre aber viel zu billig.

Das deutlichste Problem ist die Ausbeute vor dem Tor – 15 Treffer, kein RLO-Team hat weniger erzielt. Dessen ist man sich bewusst, hat bereits jetzt darauf reagiert und mit Can Alak einen neuen Stürmer verpflichtet. Zusätzlich, so hört man, sollen weitere neue Akteure in Siegendorf andocken. Bevor Alak aber erstmals für den ASV aufläuft, steht noch das letzte Ostliga-Duell des Jahres gegen den Tabellennachbarn Bruck am Programm. Verlieren ist in dem Spiel verboten, eher schon ein Sieg Pflicht, um zumindest mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause zu gehen. Mit einem Dreier würde man Bruck überholen und sich von dem entfernen, was man gar nicht will: Es soll kein Lehrjahr sein.