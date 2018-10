Vor der Bundesliga-Länderspielpause musste Mattersburg bei Rapid Wien unter Neo-Trainer Didi Kühbauer ran. Die Burgenländer zogen sich achtbar aus der Affäre, mehr aber nicht – 0:1. Bitter, denn die Grünen aus Wien sind derzeit paradoxerweise ein direkter Konkurrent der Grünen aus Mattersburg um einen Top-Sechs-Platz in der Zwölferliga.

Verkehrte Welt. Am Samstag kommt mit St. Pölten dafür der aktuell Zweite ins Pappelstadion. Jene St. Pöltener, die in der Vorsaison unter Didi Kühbauer erst am Ende den Abstieg verhinderten und nun ernsthaft Fixkandidat auf einen Platz in der sogenannten Meistergruppe nach dem Grunddurchgang sind. Allerdings kam ihnen zuletzt eben der besagte starke Mann an der Seite abhanden.

Ex-Sturm-Profi Ranko Popovic, bislang hierzulande noch ein unbeschriebenes Trainerblatt, übernimmt und feiert am Sonntag im Burgenland sein Debüt. Dass die Mannschaft (und nicht allein Kühbauer) bislang die Punkte geholt hat, spricht dafür, dass das sportliche System des SKN auch unter der neuen Leitung nicht ins Wanken gerät. Andererseits ist der jüngste Umbruch auch eine gute Gelegenheit, um klarzustellen: Hier kommt eine Mannschaft, die eine bislang tolle Saison hingelegt hat und höchst positiv überraschen konnte. Ein unschlagbarer Riese ist der SKN aber beileibe nicht.

Ergo können die SVM-Profis ihre Anwartschaft auf die Top-Sechs nach Rückschlägen wie gegen den WAC oder in Hartberg nun deutlich klarstellen. Ganz nach dem Motto: Wer oben rein will, muss daheim gegen St. Pölten punkten.

