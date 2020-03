Wenn bei der Fußball-Bundesliga von der Punkteteilung nach dem Grunddurchgang gesprochen wird, dann ist auch stets das ominöse Sternderl Thema. Alle Klubs mit einer ungeraden Punkteanzahl werden nach der Teilung schließlich abgerundet und gekennzeichnet. Weil dadurch ja auch 0,5 Punkte verloren gehen. Im Vergleich zu Konkurrenten mit einer geraden Punkteanzahl wird dieser Nachteil dann insofern ausgeglichen, als bei Punktegleichheit nicht die Tordifferenz entscheidet. Der Abgerundete wird automatisch vorgereiht.

Für den SV Mattersburg bedeutet das eine höchst ungünstige Ausgangslage für die nun folgende Qualifikationsgruppe, in der zwischen dem Ersten Austria und dem Letzten St. Pölten gerade vier Punkte liegen und die hinteren vier Teams gar nur ein Zähler trennt. Denn die Burgenländer sind gemeinsam mit Altach die einzigen Vertreter ohne Sternderl, sehr wohl aber die unmittelbarste Konkurrenz wie der SKN St. Pölten, Admira oder die WSG Tirol. Weshalb für die Mannschaft von Franz Ponweiser von Beginn weg die Flucht nach vorne nötig ist. Um kein Risiko einzugehen, falls es am Saisonende tatsächlich um jeden Punkt – und eben nicht um die Tordifferenz – geht. Keine Frage: Den Druck, rasch von hinten wegzukommen, haben alle Teams in der so engen Qualifikationsgruppe. Die unbedingte Pflicht ist für Mattersburg aber noch um eine Nuance größer. Und könnte ein entscheidender Antrieb sein, wenn die Mannschaft diese Bürde auch gut kanalisiert auf den Platz bringen kann.