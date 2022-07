Frisches Kapitel am richtigen Ort

Werbung

Es ist ein spannender neuer Weg des langjährigen SV Mattersburg-Masseurs, der nach dem Crash der Commerzialbank und dem Aus des SVM im Juli 2020 umsatteln musste und nun am nächsten Bildungsweg bei Admira Wacker in der Akademie die administrative Leitung über hat.

Nicht nur Gerald Popovits, dessen Geschichte in dieser Ausgabe erzählt wird, hat längst etwas Neues gefunden. Praktisch alle Ex-Spieler und -Angestellten des Langzeit-Bundesligisten sind in alle Richtungen verstreut. Geblieben ist in Mattersburg anfänglich nicht nur eine dunkle Wolke gröbster struktureller Unsportlichkeit, die Klubchef und Bankdirektor Martin Pucher an der Spitze zu verantworten hat.

Geblieben ist mit dem im Zuge der Insolvenzversteigerung leergeräumten Pappelstadion auch eine verwaiste Sportstätte. Wo sich einmal 15.000 Fans tummelten, wird mittlerweile aber längst wieder gewerkt.

Die Stadt Mattersburg hat das Areal samt Liegenschaften erworben und hergerichtet, die Zeit des Geisterstadions könnte bald vorbei sein. Dann, wenn der Mattersburger SV 2020, kurz MSV, als potenzieller neuer Mieter das Stadionareal bezieht.

Auch wenn noch nicht alles geklärt sein dürfte: Es sieht gar nicht so schlecht aus, dass der neu gegründete Nachfolgeverein des SVM, der künftig in der 1. Klasse Mitte spielen wird, vielleicht noch im Laufe dieser Saison den Deal abschließt und von der Fußballakademie Burgenland an die Michael Koch Straße übersiedelt.

Spätestens dann, wenn die neue grün-weiße Fußballbasis das Pappelstadion bezieht und sich das Wochenende direkt in der Stadt auch wieder um Lokalschlager gegen Klubs aus der Region dreht, kann am richtigen Ort wieder ein neues Kapitel Mattersburger Fußballgeschichte geschrieben werden.

Eine Einigung zwischen der Stadt und dem MSV wäre deshalb ein wichtiges Zeichen – für den Stellenwert des regionalen Fußballs, für das Pappelstadion als wichtige Sportstätte und für den gemeinsamen Willen, den SVM-Crash aktiv hinter sich zu lassen.