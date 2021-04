Zum richtigen Zeitpunkt bestmöglich entscheiden, das ist nicht zuletzt in der Corona-Pandemie die Königsdisziplin an Kompetenz. Genau das wird, heruntergebrochen auf die regionale Meisterschaft 20/21, vom Burgenländischen Fußballverband (BFV) erwartet. Dieser erweckt aber mit dem Trend des Abwartens seit geraumer Zeit den Hang zur Passivität.

Die Verantwortlichen wollen sich alle Möglichkeiten offen halten. Das ist freilich legitim, somit bleibt auch noch die Variante, die für eine Wertung nötige offene Hinrunde zu schaffen. Wenn sehr zeitnah konkrete Öffnungspläne der Behörden folgen, könnten die offenen Spiele durchgepeitscht werden. In der Praxis sieht es trotz zarter Tendenzen nicht danach aus. Das weiß man beim BFV. Bekannt ist auch, dass es für den Großteil der Klubs sportlich um nichts mehr geht und dass es aus diesem Topf sowie aus jenem der Abstiegskandidaten keine lauten Rufe mehr nach einer Fortsetzung gibt.

Dafür sehen viele in dem engen Zeitfenster Nachteile – weil die Kombi aus kurzer Vorbereitung und zu vieler Spiele das Verletzungsrisiko steigert. Auf der anderen Seite der Begehrlichkeiten stehen die Aufstiegsanwärter, die unbedingt eine Wertung haben wollen. In diesem Spannungsfeld muss der BFV entscheiden. Ein vorzeitiger Abbruch wäre gegen die Spitzenklubs, ein Durchpressen der Meisterschaft gegen die breite Masse, die unter diesen Umständen nicht mehr um Punkte kämpfen will. Mit jeder weiteren Woche, die vergeht, ohne dass eine behördliche Öffnungsperspektive erfolgt, rücken wir der Annullierungs-Entscheidung automatisch näher.

Beim BFV wird man dann aber den Schwarzen Peter wegargumentieren können, weil alles versucht wurde, die Saison noch zu retten und die Entscheidung nicht in den eigenen Händen lag. Rein fußballdiplomatisch ist das klug. In weiterer Folge braucht es aber wieder die Rückkehr zur Entscheidungsfreude. Dass der Vorstand bereits jetzt beschlossen hat die neue Saison 21/22 vorzuverlegen und Ende Juli durchzustarten, ist ein erster Schritt in diese Richtung.