Hättiwari interessiert Klaus Schmidt genau gar nicht, wie er nach dem mageren 1:1-Heimremis gegen Altach – angesprochen auf das derzeit so dicht gestaffelte Mittelfeld und die Chancen auf einen Sprung nach vorne – wissen ließ. Lieber beschäftige sich Mattersburgs Coach mit der Realität. Die ist mit Platz acht in der Zwölferliga nicht übel – vor allem, weil nur vier Punkte Abstand auf Platz vier noch jede Menge Perspektiven bieten.

Zurück zu den Fakten. Realistisch betrachtet hat sich der SVM gegen Altach keinen Sieg verdient. Viel wert wäre der allemal gewesen, um im Geflecht des Mittelfelds Druck auf die direkte Konkurrenz auszuüben. Schließlich tobt der Kampf um die Top-Sechs, die nach der letzten Runde des Grunddurchgangs und der Teilung der Liga ab Ende März in der Meistergruppe spielen dürfen.

Mittendrin sind da auch Klubs wie Rapid oder Sturm Graz, also sogenannte „Große“. Sie stehen voll in der Pflicht, ein Ticket für oben ist neben dem sportlichen Faktor auch vom Prestige her zwingend nötig. Beim SV Mattersburg ist der öffentliche Druck für den Sprung über den ominösen Strich geringer. Das mag die Bürde für die grün-weißen Profis aus dem Burgenland weniger groß erscheinen lassen.

Intern wird es aber gleichermaßen druckvoll wie in Graz oder Wien Hütteldorf abgehen, um am Ende – egal wie – über dem besagten Strich zu landen. Nach wie vor ist in Richtung Tabellenende kein eindeutiger Favorit auf die Rote Laterne auszumachen. Niemand weiß daher so recht, was sich im Abstiegskampf tatsächlich abspielen wird, wenn nach der Ligateilung auch die Punkte halbiert werden und sich dann auch die Abstände verringern.

Also gilt es vor der Spaltung der Liga unbedingt oben anzudocken. Dann würden in der verbleibenden Saison nämlich zehn Belohnungs-Runden in der österreichischen Elite warten. Absteigen ist mit einem Ticket für die Top-Sechs schließlich nicht mehr möglich. Garantiert sorgenfrei, was im Saisonfinish den Klassenerhalt betrifft: Es lohnt sich, um jeden Preis genau dafür zu kämpfen.