Genesen ist nicht gleich gesund

Werbung

Burgenlands Fußballverband (BFV) steuert nach zwei annullierten Saisonen aktuell auf eine Meisterschaft hin, die komplett gewertet werden könnte. Nach wie vor hält sich die Zahl der Covid-Absagen vergleichsweise in Grenzen. Es sieht gut aus, dass alle Partien auch nachgetragen werden. Ausfallen können Spiele wenn, dann nach den für die aktuelle Saison festgelegten Covid-Sonderregeln des BFV.

Diese besagen, dass Matches ab einer Zahl von fünf Fällen oder Quarantäne-Verordnungen aus dem Kampfmannschafts-Kader abgesagt werden können. Angesichts der allgemein immens hohen Fallzahlen stehen Covid-Personalausfälle an der Tagesordnung – kein Wunder, wenn aus besagten Gründen Spiele gestrichen werden. Zuletzt war die Burgenlandliga stark betroffen.

Ob mit fünf positiven Fällen die richtige Dosis für eine Absage gewählt wurde, sei dahingestellt. Bereits drei oder vier sind für einen durchschnittlichen Kader im Fußball-Unterhaus eine deftige Schwächung, zumal oft weitere Ausfälle (Sperren, Verletzungen, et cetera) die Norm sind. In diesem Kontext geht dann ein wichtiger Punkt unter: die nötige Erholung nach einer Covid-Infektion. Viel zu wenig Aufmerksamkeit erfahren Fragen wie jene nach dem CT-Wert, den erfolgten Symptomen, dem Verlauf der Infektion oder dem aktuellen Gesundheitszustand.

Wer aus der Quarantäne entlassen ist, gilt auch im leistungsbezogenen Fußball als gesund und spielt in der Regel rasch wieder. Die Folge könnten unnötige gesundheitliche Risiken sein (Stichwort Gefahr von Herzmuskelentzündungen oder Lungenproblemen), die Spieler angesichts der gängigen Praxis in Kauf nehmen und die in keiner Relation stehen. Es wäre das Mindeste, hier anzusetzen und einen genesenen Akteur bei entsprechend dürftiger Verfassung auch solange als Covid-Ausfall zu bewerten, bis die Person per ärztlichem Attest wieder voll einsatzfähig ist. Oder muss erst etwas passieren, um bei diesem heiklen Thema zu reagieren?